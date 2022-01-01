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Станок листогибочный Stalex PBB 2500/1.0
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Листогибочные станки
    Станок листогибочный Stalex PBB 2500/1.0
    Арт. stalex_312
    Станок листогибочный Stalex PBB 2500/1.0

      Станок листогибочный Stalex PBB 2500/1.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_312

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Толщина металла, мм
      		1
      Угол гиба, град.
      		135
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Листогиб Stalex серии PBB предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия. Станок поставляется с одной сегментной балкой. Листогиб без ограничения глубины подачи листа позволяет осуществлять гибку листового металла тощиной до 1,0 мм на угол до 135º.

        Преимущества

        • Станок без ограничения глубины подачи листа
        • Наличие ножного привода позволяет оператору быстро выполнять поворот и перемещение заготовок
        • Стальная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании
        • Конструкция станка имеет вертикальный ход прижимной балки, что позволяет фиксировать заготовки с строго параллельными поверхностями и более сильным прижимом по всей длине станка, в сравнении с обычными осевыми прижимами
        • Система пружин гибочной балки облегчает работу оператора на станке