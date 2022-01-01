Станок листогибочный Stalex PBB 2500/1.0
Арт. stalex_312
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Толщина металла, мм
|1
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Угол гиба, град.
|135
- Листогиб Stalex серии PBB предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия. Станок поставляется с одной сегментной балкой. Листогиб без ограничения глубины подачи листа позволяет осуществлять гибку листового металла тощиной до 1,0 мм на угол до 135º.
Преимущества
- Станок без ограничения глубины подачи листа
- Наличие ножного привода позволяет оператору быстро выполнять поворот и перемещение заготовок
- Стальная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании
- Конструкция станка имеет вертикальный ход прижимной балки, что позволяет фиксировать заготовки с строго параллельными поверхностями и более сильным прижимом по всей длине станка, в сравнении с обычными осевыми прижимами
- Система пружин гибочной балки облегчает работу оператора на станке