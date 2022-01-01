Станок листогибочный Stalex PBB 2500/1.0

Преимущества

Станок без ограничения глубины подачи листа

Наличие ножного привода позволяет оператору быстро выполнять поворот и перемещение заготовок

Стальная конструкция гарантирует необходимую жесткость и устойчивость станка при ежедневном использовании

Конструкция станка имеет вертикальный ход прижимной балки, что позволяет фиксировать заготовки с строго параллельными поверхностями и более сильным прижимом по всей длине станка, в сравнении с обычными осевыми прижимами

Система пружин гибочной балки облегчает работу оператора на станке

Листогиб Stalex серии PBB предназначен для изготовления различных изделий из листовых материалов с широкими и сложными формами. С гибкой изделий на четыре стороны таких как короба, поддоны, вентилируемые фасады и любые другие профильные металлоизделия. Станок поставляется с одной сегментной балкой. Листогиб без ограничения глубины подачи листа позволяет осуществлять гибку листового металла тощиной до 1,0 мм на угол до 135º.