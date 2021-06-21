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Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
4.7
7
32 890 ₽
36 800 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Арт. Х12486
4.7
7
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
  • Персональная скидка
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1

Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 910 ₽
32 890 ₽
36 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Арт. Х12486
4.7
7

Характеристики

Производитель
Могилев
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Габариты, мм
740x510x470
Частота, Гц
50
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -3 910 ₽
32 890 ₽
36 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Станок деревообрабатывающий Могилев 6009 предназначен для использования дома или в небольших мастерских. Могилев 6009 является многофункциональным, т.к. с его помощью можно распилить, обстрогать, фрезеровать деревянные заготовки в необходимом положении. Купить станок Могилев 6009 на сайте www.bigam.ru можно в 1 клик. Деревообрабатывающий станок Могилев 6009 обладает асинхронным двигателем в 1700 Вт, который разгоняет ножевой барабан до 5000 об/мин, а распилочный диск и фрезу до 1700 об/мин. Могилев 6009 многофункциональный деревообрабатывающий станок благодаря небольшим габаритам и ручкам для переноски можно легко перемещать. Купить Могилев 6009 в интернет-магазине «Бигам» можно с бесплатной доставкой до регионального представительства компании. Цены на 15% ниже розничных!

    Преимущества

    • Термо- и автовыключатель для безопасной работы двигателя
    • Защитный кожух автоматически опускается после того, как заготовка прошла зону резания
    • Возможность подсоединения мешка или пылесоса для опилок
    • Специальная прикрывающая защита ножевого барабана при распилке и фрезеровании

    Комплектация

    • Станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
    • Гарантийный талон
    • Инструкция по эксплуатации