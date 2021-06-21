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Деревообрабатывающий станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
Арт. Х12486
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Габариты, мм
|740x510x470
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Частота, Гц
|50
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- Станок деревообрабатывающий Могилев 6009 предназначен для использования дома или в небольших мастерских. Могилев 6009 является многофункциональным, т.к. с его помощью можно распилить, обстрогать, фрезеровать деревянные заготовки в необходимом положении. Купить станок Могилев 6009 на сайте www.bigam.ru можно в 1 клик. Деревообрабатывающий станок Могилев 6009 обладает асинхронным двигателем в 1700 Вт, который разгоняет ножевой барабан до 5000 об/мин, а распилочный диск и фрезу до 1700 об/мин. Могилев 6009 многофункциональный деревообрабатывающий станок благодаря небольшим габаритам и ручкам для переноски можно легко перемещать. Купить Могилев 6009 в интернет-магазине «Бигам» можно с бесплатной доставкой до регионального представительства компании. Цены на 15% ниже розничных!
Преимущества
- Термо- и автовыключатель для безопасной работы двигателя
- Защитный кожух автоматически опускается после того, как заготовка прошла зону резания
- Возможность подсоединения мешка или пылесоса для опилок
- Специальная прикрывающая защита ножевого барабана при распилке и фрезеровании
Комплектация
- Станок Могилев ИЭ-6009 А2.1
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации