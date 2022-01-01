Станок отбортовочный Jet RM-22N JE754022

Преимущества

Консоль с большим вылетом

Специальная кривошипная рукоятка для выставления нужного давления валков

Свободное движение заготовки в случае необходимости

Простота в обслуживании, легкость и быстрота

Отбортовочный станок Jet RM-22N 754022 предназначен также для гибки, разглаживания и скрутки различных металов.Легок в обслуживании. Отличается точностью и быстротой работы