Станок отбортовочный Jet RM-22N JE754022
Арт. Х12403137
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швейцария
|
Габариты, мм
|460x200x405
|
Класс товара
|бытовой
- Отбортовочный станок Jet RM-22N 754022 предназначен также для гибки, разглаживания и скрутки различных металов.
Легок в обслуживании. Отличается точностью и быстротой работы
Преимущества
- Консоль с большим вылетом
- Специальная кривошипная рукоятка для выставления нужного давления валков
- Свободное движение заготовки в случае необходимости
- Простота в обслуживании, легкость и быстрота