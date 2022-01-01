Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок отбортовочный Jet RM-22N JE754022
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Станок отбортовочный Jet RM-22N JE754022
    Арт. Х12403137
    Станок отбортовочный Jet RM-22N JE754022

      Станок отбортовочный Jet RM-22N JE754022

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403137

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Габариты, мм
      		460x200x405
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отбортовочный станок Jet RM-22N 754022 предназначен также для гибки, разглаживания и скрутки различных металов.
        Легок в обслуживании. Отличается точностью и быстротой работы

        Преимущества

        • Консоль с большим вылетом
        • Специальная кривошипная рукоятка для выставления нужного давления валков
        • Свободное движение заготовки в случае необходимости
        • Простота в обслуживании, легкость и быстрота