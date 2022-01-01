Станок полуавтоматический двухколонный Stalex TBK-4228
Арт. stalex_10013
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|500
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Габариты, мм
|2200х1400х1600
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Размер пильной ленты, мм
|27х0.9х3505
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Макс. диаметр заготовки, мм
|280
- Модель Stalex TBK-4228 является гидравлическим ленточнопильным станком, колонного двухстоечного типа. Полуавтоматический ленточнопильный станок, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок, максимальным диаметром круга 280 мм и прямоугольной заготовки 280x280 мм под углом 90°. Двухстоечные ленточнопильные станки имеют 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию. На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в автоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания (зажим заготовки – запуск пилы – опускание рамы – остановка пилы – подъем рамы – отжим тисков). В последнем случае оператор должен лишь обеспечить подачу заготовок и нажатие кнопки «Пуск». В стандартную комплектацию входят:
- ленточнопильный станок;
- ленточнопильное полотно установленное на станке;
- регулируемый упор - 240 мм;
- мобильная стойка с роликом;
- набор ключей.
- Угол пиления заготовок 90°.
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Станок управляется трёхфазным двигателем.
- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Термозащита электродвигателя.
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно.
- Тиски гидравлические с возможностью быстрого зажима заготовок.
- 3 скорости вращения полотна.
- Подсветка зоны резания.
- Клиноременной привод.
- Гидравлическая система регулирования усилия резания с переменной скоростью.
- Автоматическое отключение при завершении резки.