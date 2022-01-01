Станок профилегибочный ручной STALEX TG-50
Арт. stalex_14198
Характеристики
|
Производитель
|
Габариты, мм
|500x350x400
|
Вес, кг
|40
- Профилегибочный станок Stalex TG-50 101210 используется для сгибания профильных труб методом прокатки. Прочный корпус выдерживает работу с толщиной стенок 1.5-2.5 мм. Ручной станок позволяет точно вымерять и сгибать трубу в нужный диаметр. Преимущество конструкции заключается в винте с воротком и малым шагом резьбы. Рукоятка имеет оптимальную длину: при ее вращении не приходится выполнять размашистые движения. В то же время при верном подборе угла гиба не требуется больших усилий. На тонкостенных трубах до 1,5мм могут возникать заломы при прокатывании. Это не зависит от марки станка или приложенных усилий. Избежать деформации позволит заполнение трубы песком.
Преимущества
- Прочный корпус
- Профильная труба – макс. размер 50х30х1,5мм (плашмя)
- Профильная труба – макс. размер 30х30х2мм
- Круглая труба - макс. размер Ø30х2мм
- Сталь роликов: конструкционная углеродистая 45
- Опционально можно приобрести ролики для круглой трубы Ø30 мм
- Удобная рукоятка
- Длительный срок службы
- Диаметр верхнего ролика 65 мм
- Рабочая длина верхнего ролика 46 мм
- Диаметр нижнего ролика 65 мм
- Рабочая длина нижнего ролика 46 мм
- Максимальное расстояние между верхним и нижними роликами 55 мм
- Межосевое расстояние между нижними роликами 280 мм