Станок профилегибочный ручной STALEX TG-50

Преимущества

Прочный корпус

Профильная труба – макс. размер 50х30х1,5мм (плашмя)

Профильная труба – макс. размер 30х30х2мм

Круглая труба - макс. размер Ø30х2мм

Сталь роликов: конструкционная углеродистая 45

Опционально можно приобрести ролики для круглой трубы Ø30 мм

Удобная рукоятка

Длительный срок службы

Диаметр верхнего ролика 65 мм

Рабочая длина верхнего ролика 46 мм

Диаметр нижнего ролика 65 мм

Рабочая длина нижнего ролика 46 мм

Максимальное расстояние между верхним и нижними роликами 55 мм

Межосевое расстояние между нижними роликами 280 мм

Профилегибочный станок Stalex TG-50 101210 используется для сгибания профильных труб методом прокатки. Прочный корпус выдерживает работу с толщиной стенок 1.5-2.5 мм. Ручной станок позволяет точно вымерять и сгибать трубу в нужный диаметр. Преимущество конструкции заключается в винте с воротком и малым шагом резьбы. Рукоятка имеет оптимальную длину: при ее вращении не приходится выполнять размашистые движения. В то же время при верном подборе угла гиба не требуется больших усилий. На тонкостенных трубах до 1,5мм могут возникать заломы при прокатывании. Это не зависит от марки станка или приложенных усилий. Избежать деформации позволит заполнение трубы песком.