Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40

Преимущества

Небольшой вес - 19 кг

Простота использования

Качественная работа

Устойчив к коррозии

Не требует специального обслуживания

Профилегибочный ручной станок Stalex TR-40 391006 - это профессиональное устройство, предназначенное для гибки металлических труб прямоугольного и квадратного сечения. Отсутствие электрических узлов избавляет от необходимости наличия поблизости источника внешнего питания. Небольшой вес станка обеспечивает удобство и легкость его транспортировки. Рабочий рычаг оснащен наконечником для надежного захвата рукой. Габариты изделия составляют 550х280х400 мм