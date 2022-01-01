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Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40
    Арт. stalex_93
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40
      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40
      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40

      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_93

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		550x280x400
      Минимальный радиус гиба, мм
      		170
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профилегибочный ручной станок Stalex TR-40 391006 - это профессиональное устройство, предназначенное для гибки металлических труб прямоугольного и квадратного сечения. Отсутствие электрических узлов избавляет от необходимости наличия поблизости источника внешнего питания. Небольшой вес станка обеспечивает удобство и легкость его транспортировки. Рабочий рычаг оснащен наконечником для надежного захвата рукой. Габариты изделия составляют 550х280х400 мм

        Преимущества

        • Небольшой вес - 19 кг
        • Простота использования
        • Качественная работа
        • Устойчив к коррозии
        • Не требует специального обслуживания