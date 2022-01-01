Станок профилегибочный ручной Stalex TR-40
Арт. stalex_93
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|550x280x400
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Минимальный радиус гиба, мм
|170
- Профилегибочный ручной станок Stalex TR-40 391006 - это профессиональное устройство, предназначенное для гибки металлических труб прямоугольного и квадратного сечения. Отсутствие электрических узлов избавляет от необходимости наличия поблизости источника внешнего питания. Небольшой вес станка обеспечивает удобство и легкость его транспортировки. Рабочий рычаг оснащен наконечником для надежного захвата рукой. Габариты изделия составляют 550х280х400 мм
Преимущества
- Небольшой вес - 19 кг
- Простота использования
- Качественная работа
- Устойчив к коррозии
- Не требует специального обслуживания