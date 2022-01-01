Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60

Преимущества

Вальцы легко заменяются

Поставляется в комплекте с роликами под круглую трубу максимального диаметра 38мм

Возможна работа с круглыми трубами – от 15 до 38

Самоцентрирование заготовки – один комплект роликов, минимальный радиус гибки 500мм

Толщина стенки трубы - 1.5 мм

Небольшой вес - 33 кг

Простота использования

Один набор вальцов в комплекте

Устойчив к коррозии

Габариты - 620х240x380 мм

Не требует специального обслуживания

Профилегибочный ручной станок Stalex TR-60 391009 служит для гибки металлических профилей. В комплект поставки входит один набор вальцов, но по предварительному заказу возможна дополнительная поставка наборов вальцов из стали 45 с закалкой для обработки заготовок разных размеров. Данная модель крепится к рабочему столу или верстаку. Все рабочие узлы станка выполнены из качественной стали и отличаются высокой износостойкостью