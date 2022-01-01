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Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60
    Арт. stalex_97
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60
    Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60
      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60
      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60

      Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_97

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		620x240x380
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Профилегибочный ручной станок Stalex TR-60 391009 служит для гибки металлических профилей. В комплект поставки входит один набор вальцов, но по предварительному заказу возможна дополнительная поставка наборов вальцов из стали 45 с закалкой для обработки заготовок разных размеров. Данная модель крепится к рабочему столу или верстаку. Все рабочие узлы станка выполнены из качественной стали и отличаются высокой износостойкостью

        Преимущества

        • Вальцы легко заменяются
        • Поставляется в комплекте с роликами под круглую трубу максимального диаметра 38мм
        • Возможна работа с круглыми трубами – от 15 до 38
        • Самоцентрирование заготовки – один комплект роликов, минимальный радиус гибки 500мм
        • Толщина стенки трубы - 1.5 мм
        • Небольшой вес - 33 кг
        • Простота использования
        • Один набор вальцов в комплекте
        • Устойчив к коррозии
        • Габариты - 620х240x380 мм
        • Не требует специального обслуживания