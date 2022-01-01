Станок профилегибочный ручной Stalex TR-60
Арт. stalex_97
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|620x240x380
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Класс товара
|бытовой
- Профилегибочный ручной станок Stalex TR-60 391009 служит для гибки металлических профилей. В комплект поставки входит один набор вальцов, но по предварительному заказу возможна дополнительная поставка наборов вальцов из стали 45 с закалкой для обработки заготовок разных размеров. Данная модель крепится к рабочему столу или верстаку. Все рабочие узлы станка выполнены из качественной стали и отличаются высокой износостойкостью
Преимущества
- Вальцы легко заменяются
- Поставляется в комплекте с роликами под круглую трубу максимального диаметра 38мм
- Возможна работа с круглыми трубами – от 15 до 38
- Самоцентрирование заготовки – один комплект роликов, минимальный радиус гибки 500мм
- Толщина стенки трубы - 1.5 мм
- Небольшой вес - 33 кг
- Простота использования
- Один набор вальцов в комплекте
- Устойчив к коррозии
- Габариты - 620х240x380 мм
- Не требует специального обслуживания