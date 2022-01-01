Станок профилегибочный Stalex TR-12
Арт. stalex_1400
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|600х255х190
|
Класс товара
|бытовой
- Профилегибочный станок Stalex TR-12 100309 - простой в обращении инструмент, предназначенный для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного сечения. Данная модель подходит для работы как с алюминиевыми, стальными и медными трубами, так и с трубами из металлопластика. Отсутствие необходимости подключения к электросети обеспечивает мобильность устройства и возможность использовать его непосредственно на месте, а не в мастерской
Преимущества
- Максимальный угол гиба - 180 градусов
- Небольшой вес - 22 кг
- Широкая сфера применения
- Не требует подключения к электросети
- Проточки для труб размером 15х15/25х25/40х20 мм
- Max сечение прямоугольной трубы 40х20х1.5 мм
- Min сечение прямоугольной трубы 15х15х1.5 мм
- Радиус гибочной оправки - 80 мм
- Коррозиестойкость
- Оптимальная длина рукоятки