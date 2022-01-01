Станок профилегибочный Stalex TR-12

Преимущества

Максимальный угол гиба - 180 градусов

Небольшой вес - 22 кг

Широкая сфера применения

Не требует подключения к электросети

Проточки для труб размером 15х15/25х25/40х20 мм

Max сечение прямоугольной трубы 40х20х1.5 мм

Min сечение прямоугольной трубы 15х15х1.5 мм

Радиус гибочной оправки - 80 мм

Коррозиестойкость

Оптимальная длина рукоятки

Профилегибочный станок Stalex TR-12 100309 - простой в обращении инструмент, предназначенный для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного сечения. Данная модель подходит для работы как с алюминиевыми, стальными и медными трубами, так и с трубами из металлопластика. Отсутствие необходимости подключения к электросети обеспечивает мобильность устройства и возможность использовать его непосредственно на месте, а не в мастерской