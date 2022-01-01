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Станок профилегибочный Stalex TR-12
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Трубогибочные станки
    Станок профилегибочный Stalex TR-12
    Арт. stalex_1400
    Станок профилегибочный Stalex TR-12

      Станок профилегибочный Stalex TR-12

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_1400

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600х255х190
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профилегибочный станок Stalex TR-12 100309 - простой в обращении инструмент, предназначенный для изгибания на угол до 180 градусов профильных труб квадратного сечения. Данная модель подходит для работы как с алюминиевыми, стальными и медными трубами, так и с трубами из металлопластика. Отсутствие необходимости подключения к электросети обеспечивает мобильность устройства и возможность использовать его непосредственно на месте, а не в мастерской

        Преимущества

        • Максимальный угол гиба - 180 градусов
        • Небольшой вес - 22 кг
        • Широкая сфера применения
        • Не требует подключения к электросети
        • Проточки для труб размером 15х15/25х25/40х20 мм
        • Max сечение прямоугольной трубы 40х20х1.5 мм
        • Min сечение прямоугольной трубы 15х15х1.5 мм
        • Радиус гибочной оправки - 80 мм
        • Коррозиестойкость
        • Оптимальная длина рукоятки