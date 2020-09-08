Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101

Станок распиловочный Энкор Корвет-10М 90101 является одним из наиболее эффективных в своей области инструментов. Этот небольшой станок обладает продуманной конструкцией, включающей в себя как параллельный, так и боковой упоры. Так раскрой древесины будет производиться в соответствии с требованиями по изготовлению конкретного изделия. Станок включает в себя все необходимые механизмы для удобства работы: оператор может изменять высоту диска, удлинять стол для распила и подстраивать его под себя плавно, сохраняя рабочую поверхность ровной. Станок распиловочный Энкор Корвет-10М предусматривает использование пылесоса или иного аспирационного комплектующего, поэтому оборудован патрубками для их подключения. Станок не только позволяет выполнить работу быстро и точно, но и содержит рабочее пространство в чистоте. Пильный диск распиловочного станка по дереву Энкор имеет способность изменять угол крена вплоть до сорока пяти градусов, что значительно увеличивает возможности обработки. Купить распиловочный станок Энкор Корвет стоит для удобства и скорости распиловки дерева самых разных сортов.

Преимущества распиловочного станка Энкор Корвет-10М 1200 Вт

Маловесность

Небольшие размеры

Мощность

Комфорт

Плавное управление

Регулировка высоты вылета диска

Плавное управление наклоном диска

Съемный удлинитель стола

Аспирационные патрубки

Безопасный электромагнитный запуск

Быстрая работа

Комплектация