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Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
5.0
2
10 950 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Арт. X1314011416
5.0
2
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
  • Персональная скидка
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101

Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101

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10 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. X1314011416
5.0
2

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 950 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Станок распиловочный Энкор Корвет-10М 90101 является одним из наиболее эффективных в своей области инструментов. Этот небольшой станок обладает продуманной конструкцией, включающей в себя как параллельный, так и боковой упоры. Так раскрой древесины будет производиться в соответствии с требованиями по изготовлению конкретного изделия. Станок включает в себя все необходимые механизмы для удобства работы: оператор может изменять высоту диска, удлинять стол для распила и подстраивать его под себя плавно, сохраняя рабочую поверхность ровной. Станок распиловочный Энкор Корвет-10М предусматривает использование пылесоса или иного аспирационного комплектующего, поэтому оборудован патрубками для их подключения. Станок не только позволяет выполнить работу быстро и точно, но и содержит рабочее пространство в чистоте. Пильный диск распиловочного станка по дереву Энкор имеет способность изменять угол крена вплоть до сорока пяти градусов, что значительно увеличивает возможности обработки. Купить распиловочный станок Энкор Корвет стоит для удобства и скорости распиловки дерева самых разных сортов.

    Преимущества распиловочного станка Энкор Корвет-10М 1200 Вт

    • Маловесность
    • Небольшие размеры
    • Мощность
    • Комфорт
    • Плавное управление
    • Регулировка высоты вылета диска
    • Плавное управление наклоном диска
    • Съемный удлинитель стола
    • Аспирационные патрубки
    • Безопасный электромагнитный запуск
    • Быстрая работа

    Комплектация

    • Распиловочный станок
    • Параллельный упор
    • Транспортир
    • Толкатель
    • Защитный кожух
    • Винт для параллельного упора (2 шт.)
    • Ключ (2 шт.)
    • Инструкция по эксплуатации
    • Упаковка