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Распиловочный станок Энкор Корвет-10М 90101
Арт. X1314011416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Станок распиловочный Энкор Корвет-10М 90101 является одним из наиболее эффективных в своей области инструментов. Этот небольшой станок обладает продуманной конструкцией, включающей в себя как параллельный, так и боковой упоры. Так раскрой древесины будет производиться в соответствии с требованиями по изготовлению конкретного изделия. Станок включает в себя все необходимые механизмы для удобства работы: оператор может изменять высоту диска, удлинять стол для распила и подстраивать его под себя плавно, сохраняя рабочую поверхность ровной. Станок распиловочный Энкор Корвет-10М предусматривает использование пылесоса или иного аспирационного комплектующего, поэтому оборудован патрубками для их подключения. Станок не только позволяет выполнить работу быстро и точно, но и содержит рабочее пространство в чистоте. Пильный диск распиловочного станка по дереву Энкор имеет способность изменять угол крена вплоть до сорока пяти градусов, что значительно увеличивает возможности обработки. Купить распиловочный станок Энкор Корвет стоит для удобства и скорости распиловки дерева самых разных сортов.
Преимущества распиловочного станка Энкор Корвет-10М 1200 Вт
- Маловесность
- Небольшие размеры
- Мощность
- Комфорт
- Плавное управление
- Регулировка высоты вылета диска
- Плавное управление наклоном диска
- Съемный удлинитель стола
- Аспирационные патрубки
- Безопасный электромагнитный запуск
- Быстрая работа
Комплектация
- Распиловочный станок
- Параллельный упор
- Транспортир
- Толкатель
- Защитный кожух
- Винт для параллельного упора (2 шт.)
- Ключ (2 шт.)
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка