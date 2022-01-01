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Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
70 400 ₽
Комбинированные станки
  • Персональная скидка
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Арт. X16975625
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
  • Персональная скидка
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130

Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130

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70 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X16975625

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Частота, Гц
50
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
70 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Распиловочный станок Энкор Корвет-13М 1/1/1 90130 - высококачественное оборудование, которое подходит как для бытового применения, так и для небольших производственных мастерских. Агрегат предназначен для поперечного и продольного пиления деревянных заготовок. Отлитый из чугуна рабочий стол обеспечивает высокую жесткость и надежность в работе. Отличное качество и точность распила гарантирует продольный упор с механизмом быстрой фиксации. Транспортировочные колеса способствуют быстрому перемещению станка в нужное место без особого усилия одним оператором. При подключении промышленного пылесоса осуществляется эффективное удаление древесной пыли.

    Преимущества

    • Безопасность во время работы. Диск закрыт прозрачным кожухом, который защищает оператора от случайных повреждений
    • Точность. Параллельный упор распиловочного станка Энкор Корвет-13М 1/1/1 90130, который перемещается по столу, обеспечивает точный распил по всей длине заготовки
    • Продуманная конструкция. Два удлинителя значительно увеличивают рабочую площадь по длине для обработки больших деталей
    • Точность в работе. Угол наклона пильного диска контролируется по специальной шкале с указателем, что обеспечивает точность в работе
    • Удобная транспортировка. Транспортировочные колеса способствуют быстрому перемещению станка в нужное место без особого усилия одним оператором
    • Простота эксплуатации
    • Высокое качество производимых работ
    • Возможность работы с пылеудаляющим оборудованием
    • Гладкий рабочий стол с двумя удлинениями
    • Не требует специального обслуживания