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Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130
Арт. X16975625
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Частота, Гц
|50
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Напряжение сети, В
|220
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- Распиловочный станок Энкор Корвет-13М 1/1/1 90130 - высококачественное оборудование, которое подходит как для бытового применения, так и для небольших производственных мастерских. Агрегат предназначен для поперечного и продольного пиления деревянных заготовок. Отлитый из чугуна рабочий стол обеспечивает высокую жесткость и надежность в работе. Отличное качество и точность распила гарантирует продольный упор с механизмом быстрой фиксации. Транспортировочные колеса способствуют быстрому перемещению станка в нужное место без особого усилия одним оператором. При подключении промышленного пылесоса осуществляется эффективное удаление древесной пыли.
Преимущества
- Безопасность во время работы. Диск закрыт прозрачным кожухом, который защищает оператора от случайных повреждений
- Точность. Параллельный упор распиловочного станка Энкор Корвет-13М 1/1/1 90130, который перемещается по столу, обеспечивает точный распил по всей длине заготовки
- Продуманная конструкция. Два удлинителя значительно увеличивают рабочую площадь по длине для обработки больших деталей
- Точность в работе. Угол наклона пильного диска контролируется по специальной шкале с указателем, что обеспечивает точность в работе
- Удобная транспортировка. Транспортировочные колеса способствуют быстрому перемещению станка в нужное место без особого усилия одним оператором
- Простота эксплуатации
- Высокое качество производимых работ
- Возможность работы с пылеудаляющим оборудованием
- Гладкий рабочий стол с двумя удлинениями
- Не требует специального обслуживания