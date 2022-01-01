Комбинированный станок Энкор Корвет-13М 90130

Преимущества

Безопасность во время работы. Диск закрыт прозрачным кожухом, который защищает оператора от случайных повреждений

Точность. Параллельный упор распиловочного станка Энкор Корвет-13М 1/1/1 90130, который перемещается по столу, обеспечивает точный распил по всей длине заготовки

Продуманная конструкция. Два удлинителя значительно увеличивают рабочую площадь по длине для обработки больших деталей

Точность в работе. Угол наклона пильного диска контролируется по специальной шкале с указателем, что обеспечивает точность в работе

Удобная транспортировка. Транспортировочные колеса способствуют быстрому перемещению станка в нужное место без особого усилия одним оператором

Простота эксплуатации

Высокое качество производимых работ

Возможность работы с пылеудаляющим оборудованием

Гладкий рабочий стол с двумя удлинениями

Не требует специального обслуживания

Распиловочный станок Энкор Корвет-13М 1/1/1 90130 - высококачественное оборудование, которое подходит как для бытового применения, так и для небольших производственных мастерских. Агрегат предназначен для поперечного и продольного пиления деревянных заготовок. Отлитый из чугуна рабочий стол обеспечивает высокую жесткость и надежность в работе. Отличное качество и точность распила гарантирует продольный упор с механизмом быстрой фиксации. Транспортировочные колеса способствуют быстрому перемещению станка в нужное место без особого усилия одним оператором. При подключении промышленного пылесоса осуществляется эффективное удаление древесной пыли.