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Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
    Арт. ОТХ00029
    Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
    Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
    Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
    Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
    Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
    Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
      Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
      Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
      Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
      Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
      Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
      Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M

      Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. ОТХ00029

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		12
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Шлифовально-полировальный станок JET JSSG-10 708015М - это качественный агрегат для обслуживания ручного инструмента. Благодаря использованию воды и вращению на низких оборотах затачиваемая кромка инструмента не размягчается и становится идеально острой. Во время работы не происходит искрения, что делает станок безопасным в использовании. Для модели предусматривается множество дополнительных принадлежностей, которые приобретаются отдельно. Вспомогательные приспособления устанавливаются на агрегат с помощью специальных штанг. Небольшие габариты станка облегчают его хранение.

        Преимущества

        • Удобная транспортировка. Благодаря эргономичной ручке оператору удобно переносить агрегат с места на место
        • Простая настройка. Регулировка скорости вращения осуществляется поворотом специальной рукояти. Наклейка корпуса позволяет интуитивно выставлять параметры работы шлифовально-полировального станка JET JSSG-10 708015М
        • Бережная обработка. Конструкция модели обеспечивает регулярное смачивание поверхности шлифовального диска водой, что способствует бережной обработке инструмента
        • Работа от стандартной электросети 220 В
        • Размеры шлифовального круга - 250х50 мм
        • Размеры полировального круга - 230х30 мм
        • Пыле- и влагоизолированные шарикоподшипники вала двигателя
        • Широкая сфера применения
        • Простота применения
        • Качественная сборка
        • Долгий срок службы
        • Частота вращения шлифовального круга в диапазоне от 90 до 150 об/мин