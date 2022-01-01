Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M
Арт. ОТХ00029
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|12
- Шлифовально-полировальный станок JET JSSG-10 708015М - это качественный агрегат для обслуживания ручного инструмента. Благодаря использованию воды и вращению на низких оборотах затачиваемая кромка инструмента не размягчается и становится идеально острой. Во время работы не происходит искрения, что делает станок безопасным в использовании. Для модели предусматривается множество дополнительных принадлежностей, которые приобретаются отдельно. Вспомогательные приспособления устанавливаются на агрегат с помощью специальных штанг. Небольшие габариты станка облегчают его хранение.
Преимущества
- Удобная транспортировка. Благодаря эргономичной ручке оператору удобно переносить агрегат с места на место
- Простая настройка. Регулировка скорости вращения осуществляется поворотом специальной рукояти. Наклейка корпуса позволяет интуитивно выставлять параметры работы шлифовально-полировального станка JET JSSG-10 708015М
- Бережная обработка. Конструкция модели обеспечивает регулярное смачивание поверхности шлифовального диска водой, что способствует бережной обработке инструмента
- Работа от стандартной электросети 220 В
- Размеры шлифовального круга - 250х50 мм
- Размеры полировального круга - 230х30 мм
- Пыле- и влагоизолированные шарикоподшипники вала двигателя
- Широкая сфера применения
- Простота применения
- Качественная сборка
- Долгий срок службы
- Частота вращения шлифовального круга в диапазоне от 90 до 150 об/мин