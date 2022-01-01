Станок шлифовальный Jet JSSG-10 JE 708015 M

Преимущества

Удобная транспортировка. Благодаря эргономичной ручке оператору удобно переносить агрегат с места на место

Простая настройка. Регулировка скорости вращения осуществляется поворотом специальной рукояти. Наклейка корпуса позволяет интуитивно выставлять параметры работы шлифовально-полировального станка JET JSSG-10 708015М

Бережная обработка. Конструкция модели обеспечивает регулярное смачивание поверхности шлифовального диска водой, что способствует бережной обработке инструмента

Работа от стандартной электросети 220 В

Размеры шлифовального круга - 250х50 мм

Размеры полировального круга - 230х30 мм

Пыле- и влагоизолированные шарикоподшипники вала двигателя

Широкая сфера применения

Простота применения

Качественная сборка

Долгий срок службы

Частота вращения шлифовального круга в диапазоне от 90 до 150 об/мин

Шлифовально-полировальный станок JET JSSG-10 708015М - это качественный агрегат для обслуживания ручного инструмента. Благодаря использованию воды и вращению на низких оборотах затачиваемая кромка инструмента не размягчается и становится идеально острой. Во время работы не происходит искрения, что делает станок безопасным в использовании. Для модели предусматривается множество дополнительных принадлежностей, которые приобретаются отдельно. Вспомогательные приспособления устанавливаются на агрегат с помощью специальных штанг. Небольшие габариты станка облегчают его хранение.