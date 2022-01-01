Станок шлифовальный Jet тарельчатый JDS-12 Je708433M

Преимущества

Встроенная система пылеудаления

Корпус шлифовальной части из чугунного литья

Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза

Устройство для шлифования по кругу

Крепление абразивных кругов на «липучке»

Рабочий стол из чугунного литья

Регулировка угла наклона рабочего стола

Два перпендикулярных Т-образных паза для установки упора

Основная задача шлифовального станка JDS-12 - обработка заготовок и других поверхностей. Это массивная конструкцию из чугуна, что дает возможность резко уменьшить вибрацию и повышает устойчивость станка, что довольно весомо при его условиях работы. Шлифовальный станок JDS-12 позволяет обрабатывать детали по кругу, что недоступно большинству моделей. Вентилятор, встраиваемый в корпус, обеспечивает удаление пыли подобно пылесосу при установленном фильтре артикула 708434. Станок JDS-12 оснащен специальной тормозом, который в момент приближения опасности останавливает электродвигатель буквально за несколько секунд. Мощность электродвигателя, составляющая 1 Квт, обеспечивает обусловленную скорость вращения. Использование станка позволяет придавать отличную гладкость обрабатываемым поверхностям и осуществляет необходимую калибровку деталей.