Станок шлифовальный Jet тарельчатый JDS-12 Je708433M
Арт. Х12403206
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Швейцария
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Потребляемая мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
- Основная задача шлифовального станка JDS-12 - обработка заготовок и других поверхностей. Это массивная конструкцию из чугуна, что дает возможность резко уменьшить вибрацию и повышает устойчивость станка, что довольно весомо при его условиях работы. Шлифовальный станок JDS-12 позволяет обрабатывать детали по кругу, что недоступно большинству моделей. Вентилятор, встраиваемый в корпус, обеспечивает удаление пыли подобно пылесосу при установленном фильтре артикула 708434. Станок JDS-12 оснащен специальной тормозом, который в момент приближения опасности останавливает электродвигатель буквально за несколько секунд. Мощность электродвигателя, составляющая 1 Квт, обеспечивает обусловленную скорость вращения. Использование станка позволяет придавать отличную гладкость обрабатываемым поверхностям и осуществляет необходимую калибровку деталей.
Преимущества
- Встроенная система пылеудаления
- Корпус шлифовальной части из чугунного литья
- Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
- Устройство для шлифования по кругу
- Крепление абразивных кругов на «липучке»
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулировка угла наклона рабочего стола
- Два перпендикулярных Т-образных паза для установки упора