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Станок шлифовальный Jet тарельчатый JDS-12 Je708433M
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Шлифовальные станки
    Станок шлифовальный Jet тарельчатый JDS-12 Je708433M
    Арт. Х12403206
    Станок шлифовальный Jet тарельчатый JDS-12 Je708433M

      Станок шлифовальный Jet тарельчатый JDS-12 Je708433M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12403206

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Швейцария
      Потребляемая мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Основная задача шлифовального станка JDS-12 - обработка заготовок и других поверхностей. Это массивная конструкцию из чугуна, что дает возможность резко уменьшить вибрацию и повышает устойчивость станка, что довольно весомо при его условиях работы. Шлифовальный станок JDS-12 позволяет обрабатывать детали по кругу, что недоступно большинству моделей. Вентилятор, встраиваемый в корпус, обеспечивает удаление пыли подобно пылесосу при установленном фильтре артикула 708434. Станок JDS-12 оснащен специальной тормозом, который в момент приближения опасности останавливает электродвигатель буквально за несколько секунд. Мощность электродвигателя, составляющая 1 Квт, обеспечивает обусловленную скорость вращения. Использование станка позволяет придавать отличную гладкость обрабатываемым поверхностям и осуществляет необходимую калибровку деталей.

        Преимущества

        • Встроенная система пылеудаления
        • Корпус шлифовальной части из чугунного литья
        • Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
        • Устройство для шлифования по кругу
        • Крепление абразивных кругов на «липучке»
        • Рабочий стол из чугунного литья
        • Регулировка угла наклона рабочего стола
        • Два перпендикулярных Т-образных паза для установки упора