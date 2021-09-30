Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
4.7
3
11 100 ₽
Шлифовальные станки
    Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
    Арт. Х12676
    4.7
    3
    Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
    Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
    Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
      Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
      Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
      Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"

      Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"

      11 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х12676
      4.7
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Потребляемая мощность, Вт
      		375
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      11 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Шлифовальная лента Энкор 55130 (100x910 мм, К40, для К-51)
      190 ₽
      5.0
      Шлифовальная лента Энкор 55130 (100x910 мм, К40, для К-51)
      Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
      16 770 ₽
      Компрессор безмасляный Кратон AC-180-24-OFS с прямой передачей (3 01 01 052) 24л 180 л/мин
      • Персональная скидка
      Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
      190 ₽
      5.0
      Шлифовальная лента Энкор 55134 (100x910 мм, К120, для К-51)
      Компрессор масляный воздушный Fubag DC 320/50 CM2.5
      20 770 ₽
      5.0
      Компрессор масляный воздушный Fubag DC 320/50 CM2.5
      • Персональная скидка
      Шлифовальная лента Энкор для К51 55131 (100x910 мм, К60)
      190 ₽
      5.0
      Шлифовальная лента Энкор для К51 55131 (100x910 мм, К60)
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 038-661, 125 мм, P240, 5 шт
      130 ₽
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 038-661, 125 мм, P240, 5 шт
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-525, 125 мм, P180, 5 шт
      130 ₽
      Самоклеящиеся шлифовальные круги Практика Профи 031-525, 125 мм, P180, 5 шт
      Шлифовальный круг Зубр МАСТЕР 35568-150-100 (P100, 150 мм, 5 шт.)
      176 ₽
      5.0
      Шлифовальный круг Зубр МАСТЕР 35568-150-100 (P100, 150 мм, 5 шт.)
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      250 ₽
      4.0
      Перчатки утепленные акриловые Зубр Урал 11465-XL, латексное покрытие, сигнальный цвет (пара)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комбинированный шлифовальный станок Энкор Корвет-51 90510 используется для обработки кромок, торцов и плоских поверхностей деревянных заготовок. За счет большого диаметра шлифовального круга возможна обработка габаритных заготовок. За счет углового упора с градусной шкалой можно обрабатывать кромки под заданным углом.

        Преимущества

        • Функциональность. За счет наклоняемого стола комбинированного шлифовального станка Энкор Корвет-51 90510 можно обрабатывать кромки под углом до 45 градусов
        • Удобное обслуживание. За счет механизма натяжения шлифовальной ленты можно легко и быстро подтянуть или натянуть ее полностью при замене
        • Устойчивость. Опорные ножки делают станок устойчивым, а демпфирующие подушки снижают уровень вибрации
        • Магнитный пускатель исключает непреднамеренный пуск станка после временного отключения электропитания
        • За счет большого диаметра шлифовального круга можно обрабатывать поверхности большой площади
        • Станок комплектуется транспортирным упором, с помощью которого можно обрабатывать торцы изделий под любым углом
        • Бесступенчатая регулировка угла наклона ленточного узла
        • Малые габариты