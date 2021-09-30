Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"

Преимущества

Функциональность. За счет наклоняемого стола комбинированного шлифовального станка Энкор Корвет-51 90510 можно обрабатывать кромки под углом до 45 градусов

Удобное обслуживание. За счет механизма натяжения шлифовальной ленты можно легко и быстро подтянуть или натянуть ее полностью при замене

Устойчивость. Опорные ножки делают станок устойчивым, а демпфирующие подушки снижают уровень вибрации

Магнитный пускатель исключает непреднамеренный пуск станка после временного отключения электропитания

За счет большого диаметра шлифовального круга можно обрабатывать поверхности большой площади

Станок комплектуется транспортирным упором, с помощью которого можно обрабатывать торцы изделий под любым углом

Бесступенчатая регулировка угла наклона ленточного узла

Малые габариты

Комбинированный шлифовальный станок Энкор Корвет-51 90510 используется для обработки кромок, торцов и плоских поверхностей деревянных заготовок. За счет большого диаметра шлифовального круга возможна обработка габаритных заготовок. За счет углового упора с градусной шкалой можно обрабатывать кромки под заданным углом.