Станок шлифовальный Энкор "Корвет-51"
Арт. Х12676
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Потребляемая мощность, Вт
|375
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Напряжение сети, В
|220
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- Персональная скидка
- Комбинированный шлифовальный станок Энкор Корвет-51 90510 используется для обработки кромок, торцов и плоских поверхностей деревянных заготовок. За счет большого диаметра шлифовального круга возможна обработка габаритных заготовок. За счет углового упора с градусной шкалой можно обрабатывать кромки под заданным углом.
Преимущества
- Функциональность. За счет наклоняемого стола комбинированного шлифовального станка Энкор Корвет-51 90510 можно обрабатывать кромки под углом до 45 градусов
- Удобное обслуживание. За счет механизма натяжения шлифовальной ленты можно легко и быстро подтянуть или натянуть ее полностью при замене
- Устойчивость. Опорные ножки делают станок устойчивым, а демпфирующие подушки снижают уровень вибрации
- Магнитный пускатель исключает непреднамеренный пуск станка после временного отключения электропитания
- За счет большого диаметра шлифовального круга можно обрабатывать поверхности большой площади
- Станок комплектуется транспортирным упором, с помощью которого можно обрабатывать торцы изделий под любым углом
- Бесступенчатая регулировка угла наклона ленточного узла
- Малые габариты