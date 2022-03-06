Станок для крепления УШМ Sparta 934155 (115 мм)

Станок для крепления УШМ COS-115 SPARTA 934155 радует пользователей своей безопасностью, прочностью и долговечностью. Этот станок фиксирует угловые шлифовальные машинки так крепко, что с каждой резкой точность работы будет повышаться до беспредельных величин. Постоянство производительности станка обеспечивается встроенным механизмом маятника, с которым будет легко и приятно осуществлять шлифовку заготовок из любых материалов.

Преимущества станка для крепления УШМ SPARTA 934155:

Крепко фиксирует;

Долго работает;

Нетрудно обслуживается.

Комплектация: