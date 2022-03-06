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Станок для крепления УШМ Sparta 934155 (115 мм)
5.0
2
1 950 ₽
Стойки для УШМ
    Станок для крепления УШМ Sparta 934155 (115 мм)
    Арт. Х1215809
    5.0
    2
    Станок для крепления УШМ Sparta 934155 (115 мм)

      Станок для крепления УШМ Sparta 934155 (115 мм)

      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1215809
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		стойка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, дерево
      Все характеристики
      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Станок для крепления УШМ COS-115 SPARTA 934155 радует пользователей своей безопасностью, прочностью и долговечностью. Этот станок фиксирует угловые шлифовальные машинки так крепко, что с каждой резкой точность работы будет повышаться до беспредельных величин. Постоянство производительности станка обеспечивается встроенным механизмом маятника, с которым будет легко и приятно осуществлять шлифовку заготовок из любых материалов.

        Преимущества станка для крепления УШМ SPARTA 934155:

        • Крепко фиксирует;
        • Долго работает;
        • Нетрудно обслуживается.

        Комплектация:

        • Станок в сборе;
        • Инструкция;
        • Упаковка.