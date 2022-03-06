Станок для крепления УШМ Sparta 934155 (115 мм)
Арт. Х1215809
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|стойка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл, пластик, дерево
Станок для крепления УШМ COS-115 SPARTA 934155 радует пользователей своей безопасностью, прочностью и долговечностью. Этот станок фиксирует угловые шлифовальные машинки так крепко, что с каждой резкой точность работы будет повышаться до беспредельных величин. Постоянство производительности станка обеспечивается встроенным механизмом маятника, с которым будет легко и приятно осуществлять шлифовку заготовок из любых материалов.
Преимущества станка для крепления УШМ SPARTA 934155:
- Крепко фиксирует;
- Долго работает;
- Нетрудно обслуживается.
Комплектация:
- Станок в сборе;
- Инструкция;
- Упаковка.