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Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
5.0
2
3 070 ₽
Стойки для УШМ
    Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
    Арт. Х1215810
    5.0
    2
    Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
    Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
    Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
    Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
    Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
      Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
      Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
      Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
      Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
      Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)

      Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)

      3 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1215810
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		стойка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, дерево
      Все характеристики
      3 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Станок для крепления УШМ Sparta это универсальное устройство, позволяющее зафиксировать шлифовальный аппарат в статичном положении и предельно точно обработать поверхность. Оснащенный механизмом, работающим по принципу маятника, Sparta 934205 одинаково превосходно работает с материалами разной плотности и толщины. Станок позволяет произвести точный разрез, не беспокоясь о погрешностях, которые возникают при ручной обработке. Станок для крепления УШМ купить будет полезно мастерам, у которых дрожат руки при долгой и напряженной работе, для того, чтобы снизить на них нагрузку, или если шлифовальная машина производит слишком большую вибрационную отдачу.

        Преимущества станка для крепления УШМ:

        • Исключает повреждения материала;
        • Снижает вибрацию инструмента;
        • Создает ровный разрез;
        • Надежно фиксирует;
        • Одинаково хорошо работает с УШМ разных типов.

        Комплектация:

        • Станок Sparta 934205;
        • Инструкция;
        • Упаковка.