Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)

Станок для крепления УШМ Sparta это универсальное устройство, позволяющее зафиксировать шлифовальный аппарат в статичном положении и предельно точно обработать поверхность. Оснащенный механизмом, работающим по принципу маятника, Sparta 934205 одинаково превосходно работает с материалами разной плотности и толщины. Станок позволяет произвести точный разрез, не беспокоясь о погрешностях, которые возникают при ручной обработке. Станок для крепления УШМ купить будет полезно мастерам, у которых дрожат руки при долгой и напряженной работе, для того, чтобы снизить на них нагрузку, или если шлифовальная машина производит слишком большую вибрационную отдачу.

Преимущества станка для крепления УШМ:

Исключает повреждения материала;

Снижает вибрацию инструмента;

Создает ровный разрез;

Надежно фиксирует;

Одинаково хорошо работает с УШМ разных типов.

Комплектация: