Станок для крепления УШМ Sparta 934205 (230 мм)
Арт. Х1215810
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|стойка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл, пластик, дерево
Станок для крепления УШМ Sparta это универсальное устройство, позволяющее зафиксировать шлифовальный аппарат в статичном положении и предельно точно обработать поверхность. Оснащенный механизмом, работающим по принципу маятника, Sparta 934205 одинаково превосходно работает с материалами разной плотности и толщины. Станок позволяет произвести точный разрез, не беспокоясь о погрешностях, которые возникают при ручной обработке. Станок для крепления УШМ купить будет полезно мастерам, у которых дрожат руки при долгой и напряженной работе, для того, чтобы снизить на них нагрузку, или если шлифовальная машина производит слишком большую вибрационную отдачу.
Преимущества станка для крепления УШМ:
- Исключает повреждения материала;
- Снижает вибрацию инструмента;
- Создает ровный разрез;
- Надежно фиксирует;
- Одинаково хорошо работает с УШМ разных типов.
Комплектация:
- Станок Sparta 934205;
- Инструкция;
- Упаковка.