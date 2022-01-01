Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Магнитный сверлильный станок Ruko 108005RS RS25e
Найти аналог
Сверлильные станки
    Магнитный сверлильный станок Ruko 108005RS RS25e
    Арт. X129204120
    Магнитный сверлильный станок Ruko 108005RS RS25e

      Магнитный сверлильный станок Ruko 108005RS RS25e

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X129204120

      Характеристики

      Производитель
      		Ruko
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1200
      Напряжение сети, В
      		230
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок Ruko 108005RS RS25e мощный надежный станок для сверления корончатыми сверлами диаметром до 60 мм. Рукоятка подачи сверла имеет возможность установки по обе стороны станка. Провод питания двигателя спрятан в корпус станка для защиты от изломов. Вращение двигателя осуществляется в обоих направлениях, таким образом, на данном стане можно нарезать резьбу до М 20.

        Преимущества

        • Компактность
        • Простота в обращении
        • Универсальность в применении
        • Мобильность