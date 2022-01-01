Преимущества

Компактность

Простота в обращении

Универсальность в применении

Мобильность

Магнитный сверлильный станок Ruko 108005RS RS25e мощный надежный станок для сверления корончатыми сверлами диаметром до 60 мм. Рукоятка подачи сверла имеет возможность установки по обе стороны станка. Провод питания двигателя спрятан в корпус станка для защиты от изломов. Вращение двигателя осуществляется в обоих направлениях, таким образом, на данном стане можно нарезать резьбу до М 20.