Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2
Арт. X1314021064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, Вт
|1050
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Габариты, мм
|270x330x110
- Магнитный сверлильный станок UNIBOR Bohrmaster EBM35 - это компактный, легкий магнитный станок предназначен для большинства общестроительных работ, чаще всего используется при монтаже металлоконструкций.
Преимущества
- Станок компактен, прост в обращении, универсален в применении и мобилен. Корончатые фрезы легко меняются на спиральные свёрла, что позволяет сверлить глухие отверстия
- Благодаря маленькому весу и большому ходу шпинделя станок идеален для работы в таких отраслях, как промышленное строительство, машиностроение, судостроение, строительство мостов, кранов, а также при производстве металлоконструкций, монтажных работах и т.д.
- Простая и надежная панель управления облегчает управление процессом сверления
- Для надежного крепления на заготовке станок снабжен электромагнитным основанием, которое позволяет крепить станок в любом пространственном положении, включая вертикальное и потолочное, на поверхности всех ферромагнитных материалов толщиной не менее 6 мм
- Электродвигатель и редуктор известного немецкого производителя плюс заводская сборка на заводе в Англии делают данную модель надежной, удобной и неприхотливой в работе