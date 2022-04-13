Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2

Преимущества



Станок компактен, прост в обращении, универсален в применении и мобилен. Корончатые фрезы легко меняются на спиральные свёрла, что позволяет сверлить глухие отверстия

Благодаря маленькому весу и большому ходу шпинделя станок идеален для работы в таких отраслях, как промышленное строительство, машиностроение, судостроение, строительство мостов, кранов, а также при производстве металлоконструкций, монтажных работах и т.д.

Простая и надежная панель управления облегчает управление процессом сверления

Для надежного крепления на заготовке станок снабжен электромагнитным основанием, которое позволяет крепить станок в любом пространственном положении, включая вертикальное и потолочное, на поверхности всех ферромагнитных материалов толщиной не менее 6 мм

Электродвигатель и редуктор известного немецкого производителя плюс заводская сборка на заводе в Англии делают данную модель надежной, удобной и неприхотливой в работе

Магнитный сверлильный станок UNIBOR Bohrmaster EBM35 - это компактный, легкий магнитный станок предназначен для большинства общестроительных работ, чаще всего используется при монтаже металлоконструкций.