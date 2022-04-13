Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2
5.0
1
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2
    Арт. X1314021064
    5.0
    1
    Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2
    Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2
      Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2
      Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2

      Сверлильный станок Unibor Bohrmaster EBM 35-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1314021064
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Unibor
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		1050
      Габариты, мм
      		270x330x110
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Магнитный сверлильный станок UNIBOR Bohrmaster EBM35 - это компактный, легкий магнитный станок предназначен для большинства общестроительных работ, чаще всего используется при монтаже металлоконструкций. 

        Преимущества

        • Станок компактен, прост в обращении, универсален в применении и мобилен. Корончатые фрезы легко меняются на спиральные свёрла, что позволяет сверлить глухие отверстия
        • Благодаря маленькому весу и большому ходу шпинделя станок идеален для работы в таких отраслях, как промышленное строительство, машиностроение, судостроение, строительство мостов, кранов, а также при производстве металлоконструкций, монтажных работах и т.д.
        • Простая и надежная панель управления облегчает управление процессом сверления
        • Для надежного крепления на заготовке станок снабжен электромагнитным основанием, которое позволяет крепить станок в любом пространственном положении, включая вертикальное и потолочное, на поверхности всех ферромагнитных материалов толщиной не менее 6 мм
        • Электродвигатель и редуктор известного немецкого производителя плюс заводская сборка на заводе в Англии делают данную модель надежной, удобной и неприхотливой в работе