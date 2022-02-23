Преимущества

Удобная рукоять опускания шпинделя с пластиковым наконечником не дает руке скользить

Тиски сверлильного станка Энкор Корвет-244 92410 надежно фиксируют заготовку

Тиски могут перемещаться вверх - вниз, влево - вправо, а также наклоняться для углового сверления

Защитный экран делает работу безопаснее и не закрывает обзор

Доступ к приводным шкивам и ремню осуществляется поднятием верхней крышки, что экономит время на обслуживании станка

16 скоростей вращения шпинделя

Ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя

Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания

Наличие механизма, позволяющего сверлить отверстия заданной глубины

Малые габариты

Сверлильный станок Энкор Корвет-241 92410 - это экономичный и удобный станок для получения отверстий в древесных или пластиковых материалах. Рабочий стол с тисками поворачивается и наклоняется для угловых сверлений, кроме того, он регулируется по высоте, что позволяет сверлить крупные заготовки. Приспособление для сверления на заданную глубину дает точные несквозные отверстия.