Сверлильный станок Энкор Корвет-241
Арт. Х12735
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|650
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Энкор Корвет-241 92410 - это экономичный и удобный станок для получения отверстий в древесных или пластиковых материалах. Рабочий стол с тисками поворачивается и наклоняется для угловых сверлений, кроме того, он регулируется по высоте, что позволяет сверлить крупные заготовки. Приспособление для сверления на заданную глубину дает точные несквозные отверстия.
Преимущества
- Удобная рукоять опускания шпинделя с пластиковым наконечником не дает руке скользить
- Тиски сверлильного станка Энкор Корвет-244 92410 надежно фиксируют заготовку
- Тиски могут перемещаться вверх - вниз, влево - вправо, а также наклоняться для углового сверления
- Защитный экран делает работу безопаснее и не закрывает обзор
- Доступ к приводным шкивам и ремню осуществляется поднятием верхней крышки, что экономит время на обслуживании станка
- 16 скоростей вращения шпинделя
- Ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
- Наличие механизма, позволяющего сверлить отверстия заданной глубины
- Малые габариты