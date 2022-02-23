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Сверлильный станок Энкор Корвет-241
5.0
2
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Энкор Корвет-241
    Арт. Х12735
    5.0
    2
    Сверлильный станок Энкор Корвет-241
    Сверлильный станок Энкор Корвет-241
    Сверлильный станок Энкор Корвет-241
      Сверлильный станок Энкор Корвет-241
      Сверлильный станок Энкор Корвет-241
      Сверлильный станок Энкор Корвет-241

      Сверлильный станок Энкор Корвет-241

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х12735
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		650
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Энкор Корвет-241 92410 - это экономичный и удобный станок для получения отверстий в древесных или пластиковых материалах. Рабочий стол с тисками поворачивается и наклоняется для угловых сверлений, кроме того, он регулируется по высоте, что позволяет сверлить крупные заготовки. Приспособление для сверления на заданную глубину дает точные несквозные отверстия.

        Преимущества

        • Удобная рукоять опускания шпинделя с пластиковым наконечником не дает руке скользить
        • Тиски сверлильного станка Энкор Корвет-244 92410 надежно фиксируют заготовку
        • Тиски могут перемещаться вверх - вниз, влево - вправо, а также наклоняться для углового сверления
        • Защитный экран делает работу безопаснее и не закрывает обзор
        • Доступ к приводным шкивам и ремню осуществляется поднятием верхней крышки, что экономит время на обслуживании станка
        • 16 скоростей вращения шпинделя
        • Ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя
        • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
        • Наличие механизма, позволяющего сверлить отверстия заданной глубины
        • Малые габариты