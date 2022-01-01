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Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
    Арт. X1314021020
    Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
    Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
    Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
    Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
    Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
      Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
      Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
      Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
      Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
      Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411

      Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314021020

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		150
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Энкор Корвет-411 94110 (20411) используется для получения отверстий диаметром до 6 мм в любых материалах небольшой толщины. Возможность использования цангового патрона расширяет область применения станка. Удобный цифровой дисплей делает возможным визуальный контроль за скоростью вращения шпинделя. Рабочий стол с Т-образными пазами позволяет устанавливать различные тиски, адаптеры, делительные головки. Станок имеет малые габариты и вес и легко помещается в багажник легкового автомобиля.

        Преимущества

        • Ременная передача электродвигателя делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
        • Плавная регулировка скорости в 2-х диапазонах
        • Возможность выбора быстрого или точного вертикального перемещения шпинделя
        • Возможность установки цангового патрона
        • Малые габариты и вес