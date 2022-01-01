Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411

Преимущества

Ременная передача электродвигателя делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки

Плавная регулировка скорости в 2-х диапазонах

Возможность выбора быстрого или точного вертикального перемещения шпинделя

Возможность установки цангового патрона

Малые габариты и вес





Сверлильный станок Энкор Корвет-411 94110 (20411) используется для получения отверстий диаметром до 6 мм в любых материалах небольшой толщины. Возможность использования цангового патрона расширяет область применения станка. Удобный цифровой дисплей делает возможным визуальный контроль за скоростью вращения шпинделя. Рабочий стол с Т-образными пазами позволяет устанавливать различные тиски, адаптеры, делительные головки. Станок имеет малые габариты и вес и легко помещается в багажник легкового автомобиля.