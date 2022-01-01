Станок сверлильный ЭНКОР Корвет-411
Арт. X1314021020
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|150
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Энкор Корвет-411 94110 (20411) используется для получения отверстий диаметром до 6 мм в любых материалах небольшой толщины. Возможность использования цангового патрона расширяет область применения станка. Удобный цифровой дисплей делает возможным визуальный контроль за скоростью вращения шпинделя. Рабочий стол с Т-образными пазами позволяет устанавливать различные тиски, адаптеры, делительные головки. Станок имеет малые габариты и вес и легко помещается в багажник легкового автомобиля.
Преимущества
- Ременная передача электродвигателя делает работу станка малошумной и предохраняет двигатель от перегрузки
- Плавная регулировка скорости в 2-х диапазонах
- Возможность выбора быстрого или точного вертикального перемещения шпинделя
- Возможность установки цангового патрона
- Малые габариты и вес