Преимущества

Надежное крепления станка на металлоконструкции осуществляется за счет электромагнита

Независимое включение электродвигателя и электромагнита

Шкала для контроля вертикального перемещения

Идет с баком для охлаждающей жидкости

Малые габариты





Сверлильный станок на магнитной подошве Энкор Корвет-441 94410 (20441) используется для получения отверстий в металлоконструкциях прямо на месте монтажа. Широкая электромагнитная подошва удерживает станок на балках, двутаврах или любых других металлических профилях. Станок имеет асинхронный двигатель, который защищен от перегрузок электросети плавким предохранителем. Включение электромагнита и электродвигателя независимое друг от друга. Для точности глубины сверления имеется шкала вертикального перемещения. Также имеется возможность сверления с охлаждающей жидкостью.