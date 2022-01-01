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Сверлильный станок на магнитной подошве Энкор Корвет-441 94410
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Сверлильные станки
    Сверлильный станок на магнитной подошве Энкор Корвет-441 94410
    Арт. X1314021012
    Сверлильный станок на магнитной подошве Энкор Корвет-441 94410

      Сверлильный станок на магнитной подошве Энкор Корвет-441 94410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X1314021012

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1500
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок на магнитной подошве Энкор Корвет-441 94410 (20441) используется для получения отверстий в металлоконструкциях прямо на месте монтажа. Широкая электромагнитная подошва удерживает станок на балках, двутаврах или любых других металлических профилях. Станок имеет асинхронный двигатель, который защищен от перегрузок электросети плавким предохранителем. Включение электромагнита и электродвигателя независимое друг от друга. Для точности глубины сверления имеется шкала вертикального перемещения. Также имеется возможность сверления с охлаждающей жидкостью.

        Преимущества

        • Надежное крепления станка на металлоконструкции осуществляется за счет электромагнита
        • Независимое включение электродвигателя и электромагнита
        • Шкала для контроля вертикального перемещения
        • Идет с баком для охлаждающей жидкости
        • Малые габариты