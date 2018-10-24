Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
4.0
2
9 500 ₽
Сверлильные станки
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
    Арт. X1314021022
    4.0
    2
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
    Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450

      Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450

      9 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X1314021022
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      9 500 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 550 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽

      С этим товаром смотрят

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      8 120 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      Сверло по металлу DeWalt DT5052-QZ, EX2 HSS-G, 8х117х72 мм
      490 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5052-QZ, EX2 HSS-G, 8х117х72 мм
      Биметаллическая коронка Практика 035-981, 44 мм
      453 ₽
      Биметаллическая коронка Практика 035-981, 44 мм
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      200 ₽
      Смазка Gazpromneft ЛИТОЛ-24, дой-пак 100 г
      Биметаллическая коронка Практика 773-217, 30 мм
      300 ₽
      Биметаллическая коронка Практика 773-217, 30 мм
      Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
      1 899 ₽
      5.0
      Набор сверл в металлическом кейсе Metabo 627153000, HSS-G, 1-10 мм, 19 штук
      Набор сверл Metabo 627156000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      1 999 ₽
      4.3
      Набор сверл Metabo 627156000, 1-10 мм, HSS-TiN, 19 штук
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      510 ₽
      Масло минеральное Patriot Supreme HD 4T, 0.592 л, вязкость SAE 30
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Сверло по металлу DeWalt DT5056-QZ, EX2 HSS-G, 10х133х84 мм
      590 ₽
      700 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5056-QZ, EX2 HSS-G, 10х133х84 мм
      • -110 ₽
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      13 612 ₽
      14 750 ₽
      4.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      • -1 138 ₽
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Нет в наличии
      Масло моторное полусинтетическое Echo 1:50 JASO FD 6454107G для 2-такт. двигателей, 1 л
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Вертикально сверлильный станок Энкор Корвет 45 с тисками это удобный в обращении инструмент, не занимающий большого пространства и позволяющий совершать отверстия в пластмассовых, деревянных и композитных заготовок. Энкор Корвет 45 90450 будет полезен в столярных, токарных, ремонтных и слесарных мастерских для обработки материалов и подготовки их к сборке цельного изделия. Станок имеет пять скоростей, обеспечивающих полный контроль над процессом сверления, а оснащение асинхронным двигателем с ременным типом передачи позволяет уменьшить производимый инструментом шум и защитить его внутренние компоненты от быстрого износа. А благодаря простоте обслуживания и портативности, купить сверлильный станок Энкор Корвет 45 с тисками удобно для работы на даче, в частном доме или гараже с верстаком.

        Преимущества Энкор Корвет 45 сверлильного

        • Простой в использовании
        • Удобный для перемещений и хранения
        • Защищенный от перегрева, мощный двигатель
        • Пять ступеней вращения шпинделя
        • Надежная конструкция
        • Малошумность
        • Экономичность

        Комплектация

        • Шпиндельная головка в сборе
        • Колонна
        • Основание
        • Стол рабочий
        • Тиски
        • Экран защитный
        • Болт (3 шт.)
        • Патрон сверлильный с ключом
        • Ручка подачи (3 шт.)
        • Ключ шестигранный (2 шт.)
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка