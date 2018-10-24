Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450
Арт. X1314021022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|350
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Напряжение сети, В
|220
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- Вертикально сверлильный станок Энкор Корвет 45 с тисками это удобный в обращении инструмент, не занимающий большого пространства и позволяющий совершать отверстия в пластмассовых, деревянных и композитных заготовок. Энкор Корвет 45 90450 будет полезен в столярных, токарных, ремонтных и слесарных мастерских для обработки материалов и подготовки их к сборке цельного изделия. Станок имеет пять скоростей, обеспечивающих полный контроль над процессом сверления, а оснащение асинхронным двигателем с ременным типом передачи позволяет уменьшить производимый инструментом шум и защитить его внутренние компоненты от быстрого износа. А благодаря простоте обслуживания и портативности, купить сверлильный станок Энкор Корвет 45 с тисками удобно для работы на даче, в частном доме или гараже с верстаком.
Преимущества Энкор Корвет 45 сверлильного
- Простой в использовании
- Удобный для перемещений и хранения
- Защищенный от перегрева, мощный двигатель
- Пять ступеней вращения шпинделя
- Надежная конструкция
- Малошумность
- Экономичность
Комплектация
- Шпиндельная головка в сборе
- Колонна
- Основание
- Стол рабочий
- Тиски
- Экран защитный
- Болт (3 шт.)
- Патрон сверлильный с ключом
- Ручка подачи (3 шт.)
- Ключ шестигранный (2 шт.)
- Руководство по эксплуатации
- Упаковка