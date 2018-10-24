Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-45 90450

Вертикально сверлильный станок Энкор Корвет 45 с тисками это удобный в обращении инструмент, не занимающий большого пространства и позволяющий совершать отверстия в пластмассовых, деревянных и композитных заготовок. Энкор Корвет 45 90450 будет полезен в столярных, токарных, ремонтных и слесарных мастерских для обработки материалов и подготовки их к сборке цельного изделия. Станок имеет пять скоростей, обеспечивающих полный контроль над процессом сверления, а оснащение асинхронным двигателем с ременным типом передачи позволяет уменьшить производимый инструментом шум и защитить его внутренние компоненты от быстрого износа. А благодаря простоте обслуживания и портативности, купить сверлильный станок Энкор Корвет 45 с тисками удобно для работы на даче, в частном доме или гараже с верстаком.

Преимущества Энкор Корвет 45 сверлильного

Простой в использовании

Удобный для перемещений и хранения

Защищенный от перегрева, мощный двигатель

Пять ступеней вращения шпинделя

Надежная конструкция

Малошумность

Экономичность

Комплектация