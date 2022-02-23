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Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
5.0
2
19 500 ₽
Сверлильные станки
  • Персональная скидка
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Арт. X1314021023
5.0
2
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
  • Персональная скидка
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470

Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470

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19 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
Арт. X1314021023
5.0
2

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
550
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
19 500 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 836 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 применяется для работы с пластиком, древесиной и материалами на ее основе. Благодаря производительному 550-ваттному двигателю станок развивает скорость до 2450 оборотов в минуту. Шпиндель обладает 12-ю скоростями вращения, поэтому станок имеет возможность регулировки частоты оборотов сверла. КОРВЕТ-47 90470 оснащен ременной передачей и не производит много шума при сверлении. Станок имеет небольшие размеры, что делает его удобным для эксплуатации в мастерской с малой площадью. Это удобное и практичное оборудование, которое не требует сложного обслуживания. Вы можете купить сверлильный станок КОРВЕТ-47 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион.

    Преимущества сверлильного станка КОРВЕТ-47

    • Электродвигатель 550 Вт
    • Ременная передача
    • Защита от перегрузок
    • Низкий уровень шума
    • 12 скоростей вращения шпинделя
    • Малогабаритность

    Комплектация

    • Станок
    • Тиски
    • Рабочий стол
    • Стойка
    • Основание
    • Защитный экран
    • Упаковка