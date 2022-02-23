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Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470
Арт. X1314021023
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|220
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- Сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 применяется для работы с пластиком, древесиной и материалами на ее основе. Благодаря производительному 550-ваттному двигателю станок развивает скорость до 2450 оборотов в минуту. Шпиндель обладает 12-ю скоростями вращения, поэтому станок имеет возможность регулировки частоты оборотов сверла. КОРВЕТ-47 90470 оснащен ременной передачей и не производит много шума при сверлении. Станок имеет небольшие размеры, что делает его удобным для эксплуатации в мастерской с малой площадью. Это удобное и практичное оборудование, которое не требует сложного обслуживания. Вы можете купить сверлильный станок КОРВЕТ-47 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион.
Преимущества сверлильного станка КОРВЕТ-47
- Электродвигатель 550 Вт
- Ременная передача
- Защита от перегрузок
- Низкий уровень шума
- 12 скоростей вращения шпинделя
- Малогабаритность
Комплектация
- Станок
- Тиски
- Рабочий стол
- Стойка
- Основание
- Защитный экран
- Упаковка