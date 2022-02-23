Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-47 90470

Сверлильный станок ЭНКОР КОРВЕТ-47 применяется для работы с пластиком, древесиной и материалами на ее основе. Благодаря производительному 550-ваттному двигателю станок развивает скорость до 2450 оборотов в минуту. Шпиндель обладает 12-ю скоростями вращения, поэтому станок имеет возможность регулировки частоты оборотов сверла. КОРВЕТ-47 90470 оснащен ременной передачей и не производит много шума при сверлении. Станок имеет небольшие размеры, что делает его удобным для эксплуатации в мастерской с малой площадью. Это удобное и практичное оборудование, которое не требует сложного обслуживания. Вы можете купить сверлильный станок КОРВЕТ-47 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой регион.

Преимущества сверлильного станка КОРВЕТ-47

Электродвигатель 550 Вт

Ременная передача

Защита от перегрузок

Низкий уровень шума

12 скоростей вращения шпинделя

Малогабаритность

Комплектация