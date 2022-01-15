Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480

Преимущества

Защитный экран сверлильного станка Энкор Корвет-48 90480 делает работу безопаснее и не закрывает обзор

Рабочий стол может перемещаться вверх - вниз, влево - вправо, а также наклоняться для углового сверления

Удобная рукоять опускания шпинделя выполнена с пластиковыми наконечниками, которые не дают руке скользить

Доступ к приводным шкивам и ремню осуществляется поднятием верхней крышки, что экономит время на обслуживании станка

Ременный редукторный привод

Пять скоростей

Жесткая фиксация сверлильной головки

Удобное расположение аварийного выключателя

Горизонтальное перемещение шпинделя - 320 мм

Угол наклона шпинделя - +90; -45 градусов

Малые габариты

Сверлильный станок Энкор Корвет-48 90480 - предназначен для бытового применения. Потребляемая мощность станка всего 550 Вт, что не вызывает перегрузок в домашней электросети. Предусмотрено 5 рабочих скоростей вращения шпинделя для более удобного подхода к операции в зависимости от материала. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Экономичный асинхронный двигатель приспособлен к длительному непрерывному использованию. Ременная передача снижает нагрузку и шум.