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Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Арт. Х1251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|220
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- Сверлильный станок Энкор Корвет-48 90480 - предназначен для бытового применения. Потребляемая мощность станка всего 550 Вт, что не вызывает перегрузок в домашней электросети. Предусмотрено 5 рабочих скоростей вращения шпинделя для более удобного подхода к операции в зависимости от материала. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Экономичный асинхронный двигатель приспособлен к длительному непрерывному использованию. Ременная передача снижает нагрузку и шум.
Преимущества
- Защитный экран сверлильного станка Энкор Корвет-48 90480 делает работу безопаснее и не закрывает обзор
- Рабочий стол может перемещаться вверх - вниз, влево - вправо, а также наклоняться для углового сверления
- Удобная рукоять опускания шпинделя выполнена с пластиковыми наконечниками, которые не дают руке скользить
- Доступ к приводным шкивам и ремню осуществляется поднятием верхней крышки, что экономит время на обслуживании станка
- Ременный редукторный привод
- Пять скоростей
- Жесткая фиксация сверлильной головки
- Удобное расположение аварийного выключателя
- Горизонтальное перемещение шпинделя - 320 мм
- Угол наклона шпинделя - +90; -45 градусов
- Малые габариты