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Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
5.0
1
27 400 ₽
Сверлильные станки
  • Персональная скидка
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Арт. Х1251
5.0
1
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
  • Персональная скидка
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480
Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480

Сверлильный станок с тисками Энкор Корвет-48 90480

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27 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽
Арт. Х1251
5.0
1

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, Вт
550
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
27 400 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 880 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сверлильный станок Энкор Корвет-48 90480 - предназначен для бытового применения. Потребляемая мощность станка всего 550 Вт, что не вызывает перегрузок в домашней электросети. Предусмотрено 5 рабочих скоростей вращения шпинделя для более удобного подхода к операции в зависимости от материала. Станок прост в эксплуатации и не требует специального обслуживания. Экономичный асинхронный двигатель приспособлен к длительному непрерывному использованию. Ременная передача снижает нагрузку и шум.

    Преимущества

    • Защитный экран сверлильного станка Энкор Корвет-48 90480 делает работу безопаснее и не закрывает обзор
    • Рабочий стол может перемещаться вверх - вниз, влево - вправо, а также наклоняться для углового сверления
    • Удобная рукоять опускания шпинделя выполнена с пластиковыми наконечниками, которые не дают руке скользить
    • Доступ к приводным шкивам и ремню осуществляется поднятием верхней крышки, что экономит время на обслуживании станка
    • Ременный редукторный привод
    • Пять скоростей
    • Жесткая фиксация сверлильной головки
    • Удобное расположение аварийного выключателя
    • Горизонтальное перемещение шпинделя - 320 мм
    • Угол наклона шпинделя - +90; -45 градусов
    • Малые габариты