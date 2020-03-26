Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
Арт. Х12403214
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|450
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Напряжение сети, В
|230
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- Сверлильный станок Jet JDP-10L 10000375M используется в домашнем хозяйстве для аккуратного и точного сверления заготовок из дерева. Рабочий стол изготавливается из высококачественного серого чугуна, что гарантирует его прочность и устойчивость к износу. Вертикальное перемещение рабочего стола осуществляется при помощи удобной вращающейся рукояти. В зависимости от задачи оператор имеет возможность поворачивать стол на 0-45 градусов. Конструкция модели предполагает использование шпинделя МК2, что позволяет устанавливать сверла с конической формой хвостовика.
Преимущества
- Ременная передача Jet JDP-10L-M 10000375M закрыта прочным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы
- Прозрачный экран практически полностью закрывает рабочую зону и успешно препятствует вылету стружки в глаза оператора
- Большое количество ребер жесткости значительно увеличивает поверхность корпуса двигателя, что ускоряет процесс его охлаждения и, соответственно, способствует его долгому сроку службы
- Крупные рельефные рукояти не выскальзывают из рук при работе, что способствует равномерной и аккуратной подаче сверла к заготовке
- Глубина сверления без труда контролируется при помощи круговой шкалы с мерными делениями
- Обрабатываемая деталь надежно зажимается в тисках и не сдвигается в процессе сверления
- Продуманная конструкция дает пользователю возможность фиксировать рабочий стол под нужным углом, что расширяет сферу применения модели
- В случае необходимости просверлить крупногабаритную деталь тиски устанавливаются непосредственно в пазы опоры
- Колонна с зубчатой рейкой - удобная регулировка по высоте
- Регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
- Металлические шкивы передачи
- Тиски входят в комплект поставки
- Высокая частота вращения
- Посадка патрона - В16
- Вылет шпинделя - 126 мм
- Устойчивая конструкция
- Простота применения
- Ременная передача Jet JDP-10L-M 10000375M закрыта прочным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы