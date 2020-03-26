Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M

Преимущества

Ременная передача Jet JDP-10L-M 10000375M закрыта прочным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы



Прозрачный экран практически полностью закрывает рабочую зону и успешно препятствует вылету стружки в глаза оператора



Большое количество ребер жесткости значительно увеличивает поверхность корпуса двигателя, что ускоряет процесс его охлаждения и, соответственно, способствует его долгому сроку службы



Крупные рельефные рукояти не выскальзывают из рук при работе, что способствует равномерной и аккуратной подаче сверла к заготовке



Глубина сверления без труда контролируется при помощи круговой шкалы с мерными делениями



Обрабатываемая деталь надежно зажимается в тисках и не сдвигается в процессе сверления



Продуманная конструкция дает пользователю возможность фиксировать рабочий стол под нужным углом, что расширяет сферу применения модели



В случае необходимости просверлить крупногабаритную деталь тиски устанавливаются непосредственно в пазы опоры



Колонна с зубчатой рейкой - удобная регулировка по высоте

Регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней

Металлические шкивы передачи

Тиски входят в комплект поставки

Высокая частота вращения

Посадка патрона - В16

Вылет шпинделя - 126 мм

Устойчивая конструкция

Простота применения

Сверлильный станок Jet JDP-10L 10000375M используется в домашнем хозяйстве для аккуратного и точного сверления заготовок из дерева. Рабочий стол изготавливается из высококачественного серого чугуна, что гарантирует его прочность и устойчивость к износу. Вертикальное перемещение рабочего стола осуществляется при помощи удобной вращающейся рукояти. В зависимости от задачи оператор имеет возможность поворачивать стол на 0-45 градусов. Конструкция модели предполагает использование шпинделя МК2, что позволяет устанавливать сверла с конической формой хвостовика.