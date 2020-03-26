Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
4.3
3
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Арт. Х12403214
    4.3
    3
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
    Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M
      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M

      Сверлильный станок Jet JDP-10L JE10000375M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403214
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		450
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

      С этим товаром смотрят

      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050
      285 ₽
      530 ₽
      5.0
      Нержавеющая линейка Зубр ЭКСПЕРТ 34280-1-050
      • -245 ₽
      Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly Getriebeoil 80W 1952, 1 л
      1 650 ₽
      Масло трансмиссионное минеральное Liqui Moly Getriebeoil 80W 1952, 1 л
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р40 (125x22 мм)
      Сверло по металлу DeWalt DT4914-QZ, EX HSS-CO, 10х133х87 мм
      1 060 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT4914-QZ, EX HSS-CO, 10х133х87 мм
      Сверло по металлу DeWalt DT5056-QZ, EX2 HSS-G, 10х133х84 мм
      700 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5056-QZ, EX2 HSS-G, 10х133х84 мм
      Сверло по металлу DeWalt DT5052-QZ, EX2 HSS-G, 8х117х72 мм
      490 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5052-QZ, EX2 HSS-G, 8х117х72 мм
      Сверло по металлу DeWalt DT5055-QZ EX2 HSS-G, 9.5х125х78 мм
      680 ₽
      Сверло по металлу DeWalt DT5055-QZ EX2 HSS-G, 9.5х125х78 мм
      Коронка биметаллическая Практика 773-200, 20 мм, 1 штука
      195 ₽
      Коронка биметаллическая Практика 773-200, 20 мм, 1 штука
      Биметаллическая коронка Практика 035-929, 22 мм
      215 ₽
      Биметаллическая коронка Практика 035-929, 22 мм
      Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
      480 ₽
      5.0
      Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Jet JDP-10L 10000375M используется в домашнем хозяйстве для аккуратного и точного сверления заготовок из дерева. Рабочий стол изготавливается из высококачественного серого чугуна, что гарантирует его прочность и устойчивость к износу. Вертикальное перемещение рабочего стола осуществляется при помощи удобной вращающейся рукояти. В зависимости от задачи оператор имеет возможность поворачивать стол на 0-45 градусов. Конструкция модели предполагает использование шпинделя МК2, что позволяет устанавливать сверла с конической формой хвостовика.

        Преимущества

        • Ременная передача Jet JDP-10L-M 10000375M закрыта прочным кожухом, который предохраняет пользователя от получения травм во время работы
        • Прозрачный экран практически полностью закрывает рабочую зону и успешно препятствует вылету стружки в глаза оператора
        • Большое количество ребер жесткости значительно увеличивает поверхность корпуса двигателя, что ускоряет процесс его охлаждения и, соответственно, способствует его долгому сроку службы
        • Крупные рельефные рукояти не выскальзывают из рук при работе, что способствует равномерной и аккуратной подаче сверла к заготовке
        • Глубина сверления без труда контролируется при помощи круговой шкалы с мерными делениями
        • Обрабатываемая деталь надежно зажимается в тисках и не сдвигается в процессе сверления
        • Продуманная конструкция дает пользователю возможность фиксировать рабочий стол под нужным углом, что расширяет сферу применения модели
        • В случае необходимости просверлить крупногабаритную деталь тиски устанавливаются непосредственно в пазы опоры
        • Колонна с зубчатой рейкой - удобная регулировка по высоте
        • Регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
        • Металлические шкивы передачи
        • Тиски входят в комплект поставки
        • Высокая частота вращения
        • Посадка патрона - В16
        • Вылет шпинделя - 126 мм
        • Устойчивая конструкция
        • Простота применения