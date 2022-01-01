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Станок сверлильный Jet JDP-13M 20*165 10000360M
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Jet JDP-13M 20*165 10000360M
    Арт. Х12378
    Станок сверлильный Jet JDP-13M 20*165 10000360M

      Станок сверлильный Jet JDP-13M 20*165 10000360M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12378

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		650
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-13М 10000360M - профессиональное оборудование, которое отличается высоким качеством и точностью выполнения работ. Модель эффективно применяется на металлообрабатывающих предприятиях для зенкерования, сверления и фрезерования заготовок. Скорость вращения шпинделя регулируется от 210 до 2580 об/мин, что делает возможным обработку заготовок из различных материалов. В комплект поставки входят станочные тиски для надежной фиксации детали. Глубина сверления контролируется при помощи специальной миллиметровой шкалы (также есть дюймовая разметка).

        Преимущества

        • Длительное время непрерывной работы
        • Точная подача шпинделя
        • Перемещение рабочего стола в вертикальном положении
        • Высокое качество выполнение работ
        • Прочность конструкции
        • Регулируемый ограничитель глубины сверления
        • Стол и сверлильная часть из чугуна
        • Две ступени скорости шпинделя