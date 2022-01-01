Станок сверлильный Jet JDP-13M 20*165 10000360M
Арт. Х12378
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|650
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Напряжение сети, В
|220
- Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-13М 10000360M - профессиональное оборудование, которое отличается высоким качеством и точностью выполнения работ. Модель эффективно применяется на металлообрабатывающих предприятиях для зенкерования, сверления и фрезерования заготовок. Скорость вращения шпинделя регулируется от 210 до 2580 об/мин, что делает возможным обработку заготовок из различных материалов. В комплект поставки входят станочные тиски для надежной фиксации детали. Глубина сверления контролируется при помощи специальной миллиметровой шкалы (также есть дюймовая разметка).
Преимущества
- Длительное время непрерывной работы
- Точная подача шпинделя
- Перемещение рабочего стола в вертикальном положении
- Высокое качество выполнение работ
- Прочность конструкции
- Регулируемый ограничитель глубины сверления
- Стол и сверлильная часть из чугуна
- Две ступени скорости шпинделя