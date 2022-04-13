Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
5.0
2
72 800 ₽
Сверлильные станки
  • Персональная скидка
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Арт. X1314021060
5.0
2
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
  • Персональная скидка
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M
Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M

Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
72 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X1314021060
5.0
2

Характеристики

Производитель
Jet
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швейцария
Мощность, Вт
1000
Напряжение сети, В
230
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
72 800 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Настольный сверлильный станок JET JDP-15B CE 716200M используется в качестве профессионального оборудования столярной мастерской. Агрегат оснащается эффективным современным двигателем с выходной мощностью 550 Вт. Конструкцией модели предусматривается ограничитель глубины сверления (с возможностью регулировки). Поворотный стол из литого чугуна отличается ударопрочностью и устойчивостью к износу. Специальная вращающаяся рукоять дает возможность быстро менять высоту стола в зависимости от размера заготовки. Глубина сверления с высокой точностью контролируется по лимбу. Для удобства эксплуатации в верхней части станка находится светодиодная подсветка рабочей зоны. Центр сверления легко и просто определяется при помощи лазерного указателя в виде двух перекрещивающихся лучей.

    Преимущества

    • Нажатие на кнопку аварийной остановки незамедлительно приводит к выключению двигателя агрегата
    • Прозрачный щиток закрывает рабочую зону настольного сверлильного станка JET JDP-15B CE 716200M и успешно препятствует вылету искр в глаза оператора
    • 16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней
    • Рабочий стол увеличенной площади имеет прорези для крепления заготовки с помощью струбцин и большое отверстие в центре для сменной ("жертвенной") вставки
    • Наличие четырех регулировочных винтов под основанием позволяет использовать вставки, сделанные из материала разной толщины
    • Высокий запас прочности
    • Наклон стола на 90 градусов
    • Долгий срок службы
    • Качественная сборка