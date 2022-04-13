Сверлильный станок Jet JDP-15B/230В 716200M

Преимущества

Нажатие на кнопку аварийной остановки незамедлительно приводит к выключению двигателя агрегата

Прозрачный щиток закрывает рабочую зону настольного сверлильного станка JET JDP-15B CE 716200M и успешно препятствует вылету искр в глаза оператора

16-ступенчатая регулировка скорости вращения шпинделя переустановкой ремней

Рабочий стол увеличенной площади имеет прорези для крепления заготовки с помощью струбцин и большое отверстие в центре для сменной ("жертвенной") вставки

Наличие четырех регулировочных винтов под основанием позволяет использовать вставки, сделанные из материала разной толщины

Высокий запас прочности

Наклон стола на 90 градусов

Долгий срок службы

Качественная сборка

Настольный сверлильный станок JET JDP-15B CE 716200M используется в качестве профессионального оборудования столярной мастерской. Агрегат оснащается эффективным современным двигателем с выходной мощностью 550 Вт. Конструкцией модели предусматривается ограничитель глубины сверления (с возможностью регулировки). Поворотный стол из литого чугуна отличается ударопрочностью и устойчивостью к износу. Специальная вращающаяся рукоять дает возможность быстро менять высоту стола в зависимости от размера заготовки. Глубина сверления с высокой точностью контролируется по лимбу. Для удобства эксплуатации в верхней части станка находится светодиодная подсветка рабочей зоны. Центр сверления легко и просто определяется при помощи лазерного указателя в виде двух перекрещивающихся лучей.