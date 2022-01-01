Станок сверлильный Jet JDP-17FM 25*215 230V 10000380M

Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17FM 10000380M - это самый мощный профессиональный станок в своей линейке. Агрегат применяется на производстве для просверливания отверстий в деталях. Быстрозажимной сверлильный патрон позволяет легко и быстро менять оснастку. Вращающаяся рукоятка дает возможность без труда поворачивать стол на угол от -45 до +45 градусов. В зависимости от вида выполняемых работ оператор сам выбирает нужную для работы скорость из 12возможных (доступны две ступени скорости, переход между ними осуществляется перестановкой ремня редуктора).



Преимущества