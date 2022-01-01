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Станок сверлильный Jet JDP-17FM 25*215 230V 10000380M
Найти аналог
Сверлильные станки
    Станок сверлильный Jet JDP-17FM 25*215 230V 10000380M
    Арт. Х12376
    Станок сверлильный Jet JDP-17FM 25*215 230V 10000380M

      Станок сверлильный Jet JDP-17FM 25*215 230V 10000380M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12376

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17FM 10000380M - это самый мощный профессиональный станок в своей линейке. Агрегат применяется на производстве для просверливания отверстий в деталях. Быстрозажимной сверлильный патрон позволяет легко и быстро менять оснастку. Вращающаяся рукоятка дает возможность без труда поворачивать стол на угол от -45 до +45 градусов. В зависимости от вида выполняемых работ оператор сам выбирает нужную для работы скорость из 12возможных (доступны две ступени скорости, переход между ними осуществляется перестановкой ремня редуктора).

        Преимущества

        • Устойчивость к изнашиванию
        • Прочные чугунные сверлильный узел и рабочий стол
        • Станочные тиски в комплекте
        • Удобное напольное исполнение
        • Качественная проработка деталей механизма