Станок сверлильный Jet JDP-17FM 25*215 230V 10000380M
Арт. Х12376
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
- Вертикально-сверлильный станок Jet JDP-17FM 10000380M - это самый мощный профессиональный станок в своей линейке. Агрегат применяется на производстве для просверливания отверстий в деталях. Быстрозажимной сверлильный патрон позволяет легко и быстро менять оснастку. Вращающаяся рукоятка дает возможность без труда поворачивать стол на угол от -45 до +45 градусов. В зависимости от вида выполняемых работ оператор сам выбирает нужную для работы скорость из 12возможных (доступны две ступени скорости, переход между ними осуществляется перестановкой ремня редуктора).
Преимущества
- Устойчивость к изнашиванию
- Прочные чугунные сверлильный узел и рабочий стол
- Станочные тиски в комплекте
- Удобное напольное исполнение
- Качественная проработка деталей механизма