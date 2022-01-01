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Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
Найти аналог
Сверлильные станки
    Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
    Арт. Х12428
    Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
    Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
    Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
    Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
    Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
    Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
      Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
      Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
      Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
      Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
      Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
      Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T

      Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12428

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1000
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 10000380T - профессиональный вертикально-сверлильный станок для обработки дерева и металла. Мощность двигателя – 1000 Вт. Работает в трёхфазных электросетях. Подойдёт для использования в столярной мастерской, на мебельной фабрике, производстве и т.д.

        Преимущества

        • Скорость выставляется в одном из 16 положений. Станок тонко настраивается на материалы разной толщины и плотности
        • Заготовка фиксируется тисками. Не смещается в процессе сверления
        • Рабочий стол поворачивается на штанге станка. Угол наклона определяется по градусной шкале сбоку
        • Быстрозажимной патрон позволяет быстро устанавливать свёрла. На замену потратится пара секунд
        • Миллиметровая шкала позволяет делать отверстия ограниченной глубины. Удобно делать выемки заданной глубины
        • Ременная передача станка скрыта кожухом. Предотвращает попадание в подвижные части станка волос, одежды и т.д.
        • Рёбра жёсткости на корпусе двигателя усиливают теплоотвод. Двигатель меньше нагревается в процессе работы
        • Прозрачный щиток защищает от летящей стружки. Оставляет открытым обзор заготовки
        • Крупные рукояти не скользят в руках. Со станком удобно работать в перчатках или рукавицах
        • Отверстия в основании позволяют стационарно закрепить станок к полу. Это обеспечит дополнительную устойчивость во время работы