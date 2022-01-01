Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T
Арт. Х12428
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1000
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Напряжение сети, В
|220
Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 10000380T - профессиональный вертикально-сверлильный станок для обработки дерева и металла. Мощность двигателя – 1000 Вт. Работает в трёхфазных электросетях. Подойдёт для использования в столярной мастерской, на мебельной фабрике, производстве и т.д.
Преимущества
- Скорость выставляется в одном из 16 положений. Станок тонко настраивается на материалы разной толщины и плотности
- Заготовка фиксируется тисками. Не смещается в процессе сверления
- Рабочий стол поворачивается на штанге станка. Угол наклона определяется по градусной шкале сбоку
- Быстрозажимной патрон позволяет быстро устанавливать свёрла. На замену потратится пара секунд
- Миллиметровая шкала позволяет делать отверстия ограниченной глубины. Удобно делать выемки заданной глубины
- Ременная передача станка скрыта кожухом. Предотвращает попадание в подвижные части станка волос, одежды и т.д.
- Рёбра жёсткости на корпусе двигателя усиливают теплоотвод. Двигатель меньше нагревается в процессе работы
- Прозрачный щиток защищает от летящей стружки. Оставляет открытым обзор заготовки
- Крупные рукояти не скользят в руках. Со станком удобно работать в перчатках или рукавицах
- Отверстия в основании позволяют стационарно закрепить станок к полу. Это обеспечит дополнительную устойчивость во время работы