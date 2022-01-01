Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 25*215 380V 10000380T

Станок сверлильный Jet JDP-17FТ 10000380T - профессиональный вертикально-сверлильный станок для обработки дерева и металла. Мощность двигателя – 1000 Вт. Работает в трёхфазных электросетях. Подойдёт для использования в столярной мастерской, на мебельной фабрике, производстве и т.д.

Преимущества