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Станок сверлильный Jet JDP-20FM 220B JE 354170M
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Jet JDP-20FM 220B JE 354170M
    Арт. Х1240304
    Станок сверлильный Jet JDP-20FM 220B JE 354170M

      Станок сверлильный Jet JDP-20FM 220B JE 354170M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х1240304

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		2100
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный Jet JDP-20FM 220B JE 354170M - предназначен для выполнения радиально-сверлильных, расточных, разверточных работ на различных материалах, от дерева и полимеров до металлов с показателями твердости и вязкости, лежащими в широких пределах. Наличие в комплекте поставки тисков избавляет от дополнительных затрат.

        Преимущества

        • Мощный высокомоментный двигатель с плавным ходом для производства работ с материалами любой твердости и вязкости, в том числе, и в длительных режимах
        • Регулирование скорости вращения в широком диапазоне (16 значений) позволяет подобрать оптимальный по производительности, технологии и экономичности режим работы
        • Чугунные основание и рабочий стол гарантируют устойчивость станка и  фиксацию обрабатываемых деталей
        • Быстрозажимной патрон (диаметр хвостовика инструмента до 16 мм) дает возможность удобной и быстрой смены рабочих инструментов
        • Регулируемый упор для прецизионного задания глубины сверления ускоряет выполнение большого количества однотипных работ