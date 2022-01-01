Станок сверлильный Jet JDP-20FM 220B JE 354170M
Арт. Х1240304
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|2100
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Напряжение сети, В
|220
- Станок сверлильный Jet JDP-20FM 220B JE 354170M - предназначен для выполнения радиально-сверлильных, расточных, разверточных работ на различных материалах, от дерева и полимеров до металлов с показателями твердости и вязкости, лежащими в широких пределах. Наличие в комплекте поставки тисков избавляет от дополнительных затрат.
Преимущества
- Мощный высокомоментный двигатель с плавным ходом для производства работ с материалами любой твердости и вязкости, в том числе, и в длительных режимах
- Регулирование скорости вращения в широком диапазоне (16 значений) позволяет подобрать оптимальный по производительности, технологии и экономичности режим работы
- Чугунные основание и рабочий стол гарантируют устойчивость станка и фиксацию обрабатываемых деталей
- Быстрозажимной патрон (диаметр хвостовика инструмента до 16 мм) дает возможность удобной и быстрой смены рабочих инструментов
- Регулируемый упор для прецизионного задания глубины сверления ускоряет выполнение большого количества однотипных работ