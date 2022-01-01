Станок сверлильный Jet JDP-20FM 220B JE 354170M - предназначен для выполнения радиально-сверлильных, расточных, разверточных работ на различных материалах, от дерева и полимеров до металлов с показателями твердости и вязкости, лежащими в широких пределах. Наличие в комплекте поставки тисков избавляет от дополнительных затрат.



Преимущества