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Станок сверлильный Jet JDP-2800VS JE1792800T
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Jet JDP-2800VS JE1792800T
    Арт. Х12403666
    Станок сверлильный Jet JDP-2800VS JE1792800T

      Станок сверлильный Jet JDP-2800VS JE1792800T

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403666

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		1800
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Jet JDP-2800VS относится к классу профессионального оборудования. Это значит что он предназначен для высоких нагрузок и приспособлен для работы с большими заготовками. Количество оборотов отображается в режиме реального времени на передней панели станкк. Место пропила подсвечивается специальным указателем. Работает от 380В.

        Преимущества

        • Опора станка сделанная из чугуна придает прочность всей конструкции
        • Рабочая поверхность подсвечивается специальными светодиодами
        • Ручки предназначенные для вертикального движения инструмента
        • Наклон стола влево и вправо (45° и 90°)
        • Частота вращения меняется в зависимости от нагрузки автоматически
        • Специальный упор, прижимающий заготовку, оснащен вытяжным штуцером Ø50 мм