Станок сверлильный Jet JDP-2800VS JE1792800T
Арт. Х12403666
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|1800
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Jet JDP-2800VS относится к классу профессионального оборудования. Это значит что он предназначен для высоких нагрузок и приспособлен для работы с большими заготовками. Количество оборотов отображается в режиме реального времени на передней панели станкк. Место пропила подсвечивается специальным указателем. Работает от 380В.
Преимущества
- Опора станка сделанная из чугуна придает прочность всей конструкции
- Рабочая поверхность подсвечивается специальными светодиодами
- Ручки предназначенные для вертикального движения инструмента
- Наклон стола влево и вправо (45° и 90°)
- Частота вращения меняется в зависимости от нагрузки автоматически
- Специальный упор, прижимающий заготовку, оснащен вытяжным штуцером Ø50 мм