Станок сверлильный Jet JDP-2800VS JE1792800T

Преимущества

Опора станка сделанная из чугуна придает прочность всей конструкции

Рабочая поверхность подсвечивается специальными светодиодами

Ручки предназначенные для вертикального движения инструмента

Наклон стола влево и вправо (45° и 90°)

Частота вращения меняется в зависимости от нагрузки автоматически

Специальный упор, прижимающий заготовку, оснащен вытяжным штуцером Ø50 мм

Сверлильный станок Jet JDP-2800VS относится к классу профессионального оборудования. Это значит что он предназначен для высоких нагрузок и приспособлен для работы с большими заготовками. Количество оборотов отображается в режиме реального времени на передней панели станкк. Место пропила подсвечивается специальным указателем. Работает от 380В.