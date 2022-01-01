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Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
Найти аналог
Сверлильные станки
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Арт. Х12403118
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
    Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М
      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М

      Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403118

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Jet JDP-8L 10000355M - настольный сверлильный станок для бытовых работ по дереву, металлу, пластику. У модели прочный чугунный стол и компактная конструкция. Оператор может легко отрегулировать высоту и наклон стола. Инструмент оснащен шкалой и ограничителем глубины сверления. Диаметр патрона - 13 мм. Максимальная скорость работы - 2650 об/мин.

        Преимущества

        • Шкала — позволяет точно контролировать ход работы
        • Ограничитель глубины — для выполнения несквозных отверстий
        • Чугунный стол — обеспечивает надежность сверления детали
        • Регулировка наклона стола