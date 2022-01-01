Станок сверлильный Jet JDP-8L 13*350 10000355М

Сверлильный станок Jet JDP-8L 10000355M - настольный сверлильный станок для бытовых работ по дереву, металлу, пластику. У модели прочный чугунный стол и компактная конструкция. Оператор может легко отрегулировать высоту и наклон стола. Инструмент оснащен шкалой и ограничителем глубины сверления. Диаметр патрона - 13 мм. Максимальная скорость работы - 2650 об/мин.



Преимущества