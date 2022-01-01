Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M

Преимущества

Заготовка надежно фиксируется на рабочем столе с помощью сверлильных тисков

Оснастка легко устанавливается в быстрозажимном патроне

Сверло вращается в обе стороны: вправо и влево

Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 10000370M с выходной мощностью 520 Вт предназначен для обработки металла. Работает от однофазной сети напряжения (220 В). Максимальный диаметр сверления - 22 мм. Для обработки различных по плотности материалов скорость вращения шпинделя плавно регулируется. Глубина обработки складывается из хода пиноли шпинделя (85 мм) и его вылета (540 мм), а так же длины сверла. В комплекте поставляются сверлильные тиски.



