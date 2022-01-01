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Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
    Арт. Х12427
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
    Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M
      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M

      Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 22*190 10000370M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12427

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		900
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный Jet настольный JDP-15M 10000370M с выходной мощностью 520 Вт предназначен для обработки металла. Работает от однофазной сети напряжения (220 В). Максимальный диаметр сверления - 22 мм. Для обработки различных по плотности материалов скорость вращения шпинделя плавно регулируется. Глубина обработки складывается из хода пиноли шпинделя (85 мм) и его вылета (540 мм), а так же длины сверла. В комплекте поставляются сверлильные тиски.

        Преимущества

        • Заготовка надежно фиксируется на рабочем столе с помощью сверлильных тисков
        • Оснастка легко устанавливается в быстрозажимном патроне
        • Сверло вращается в обе стороны: вправо и влево