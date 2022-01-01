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Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF
    Арт. stalex_7967
    Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF
    Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF
      Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF
      Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF

      Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_7967

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		3000
      Напряжение сети, В
      		380
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Станок сверлильный  редукторный Stalex SHD-50PF - представляет собой мощное высокоэффективное оборудование, которое служит для выполнения операций по зенкованию и нарезанию внутренних резьб. Конструкция модели позволяет зафиксировать стол под необходимым углом наклона (плюс / минус 45 градусов), что обеспечивает широкие возможности при эксплуатации. В основании располагаются Т - образные пазы для надежной фиксации зажимного механизма и выполнения работ с крупногабаритной деталью. Специальный экран предотвращает вылет стружки в глаза оператора.

        Преимущества

        • Массивная чугунная конструкция
        • Большая толстостенная вертикальная стойка
        • Автоматическая подача пиноли шпинделя
        • Правое и левое вращение шпинделя
        • Функция резьбонарезания
        • Встроенная система подвода СОЖ