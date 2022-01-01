Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF - представляет собой мощное высокоэффективное оборудование, которое служит для выполнения операций по зенкованию и нарезанию внутренних резьб. Конструкция модели позволяет зафиксировать стол под необходимым углом наклона (плюс / минус 45 градусов), что обеспечивает широкие возможности при эксплуатации. В основании располагаются Т - образные пазы для надежной фиксации зажимного механизма и выполнения работ с крупногабаритной деталью. Специальный экран предотвращает вылет стружки в глаза оператора.



Преимущества

Массивная чугунная конструкция

Большая толстостенная вертикальная стойка

Автоматическая подача пиноли шпинделя

Правое и левое вращение шпинделя

Функция резьбонарезания

Встроенная система подвода СОЖ



