Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF
Арт. stalex_7967
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|3000
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Напряжение сети, В
|380
- Станок сверлильный редукторный Stalex SHD-50PF - представляет собой мощное высокоэффективное оборудование, которое служит для выполнения операций по зенкованию и нарезанию внутренних резьб. Конструкция модели позволяет зафиксировать стол под необходимым углом наклона (плюс / минус 45 градусов), что обеспечивает широкие возможности при эксплуатации. В основании располагаются Т - образные пазы для надежной фиксации зажимного механизма и выполнения работ с крупногабаритной деталью. Специальный экран предотвращает вылет стружки в глаза оператора.
Преимущества
- Массивная чугунная конструкция
- Большая толстостенная вертикальная стойка
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Правое и левое вращение шпинделя
- Функция резьбонарезания
- Встроенная система подвода СОЖ