Станок сверлильный Stalex JDP-8L

Сверлильный станок Stalex JDP-8L служит работы с заготовками из цветных металлов и полимерных материалов. Два Т-образных паза, которые располагаются в основании массивной напольной плиты, дают возможность использовать поверхность в качестве дополнительного рабочего стола. Конструкция изготавливается из серого чугуна, что придает устойчивость станку и максимально гасит вибрации во время работы. Зубчатая рейка позволяет отрегулировать по высоте рабочий стол для комфортного выполнения операций сверления. Прочный кожух надежно защищает оператора во время работы. Станочные тиски, которые входят в комплектацию модели, значительно расширяют возможности работы с заготовками.



Преимущества