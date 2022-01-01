Станок сверлильный Stalex JDP-8L
Арт. stalex_2996
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|500
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Напряжение сети, В
|220
- Сверлильный станок Stalex JDP-8L служит работы с заготовками из цветных металлов и полимерных материалов. Два Т-образных паза, которые располагаются в основании массивной напольной плиты, дают возможность использовать поверхность в качестве дополнительного рабочего стола. Конструкция изготавливается из серого чугуна, что придает устойчивость станку и максимально гасит вибрации во время работы. Зубчатая рейка позволяет отрегулировать по высоте рабочий стол для комфортного выполнения операций сверления. Прочный кожух надежно защищает оператора во время работы. Станочные тиски, которые входят в комплектацию модели, значительно расширяют возможности работы с заготовками.
Преимущества
- Аварийная остановка - красная кнопка СТОП, которая удобно располагается на передней панели сверлильного станка Stalex JDP-8L 100687, обеспечивает быстрое отключение агрегата с случае возникновения аварийной ситуации
- Защита от стружк- прозрачный экран позволяет уберечь глаза оператора от попадания стружки
- Удобство в работе - благодаря специальному покрытию рукояти в области захвата подача сверла к заготовке осуществляется равномерно
- Регулируемый упор глубины сверления