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Сверлильный станок Sturm BD7050
5.0
2
Найти аналог
Сверлильные станки
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Арт. Х11325
    5.0
    2
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
    Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050
      Сверлильный станок Sturm BD7050

      Сверлильный станок Sturm BD7050

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. Х11325
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, Вт
      		500
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сверлильный станок Штурм BD7050 - надежный инструмент для небольших мастерских. Предназначен для сверления заготовок из дерева, пластмассы и метала. При наличии соответствующих насадок станок может быть применен для полировки или гравировки.Инструмент оснащен электродвигателем мощностью 500 Вт. Электропривод и шпиндель закреплены на вертикальной конструкции и могут быть отрегулированы по высоте. Особенностями станка являются ступенчатые шкивы и клиноременная передача, позволяющие задавать 12 скоростей вращения в пределах 220-2600 об/мин. Глубина сверления регулируется при помощи индикаторной линейки, что очень удобно при сверлении глухих отверстий.

        Преимущества

        • Литой рабочий стол высокой прочности, с возможностью регулировки высоты и угла наклона на 45ᵒ для работы со сложными заготовками
        • Защитный прозрачный кожух прикрывает сверлильную насадку, обеспечивая большую безопасность оператору
        • В станке предусмотрены 12 скоростей, регулируемые при помощи установки ремня на шкивы: 220/320/440/500/690/760/1250/1500/1700/2000/2300/2600
        • Высокоточная регулировка сверлильной головки
        • 16 мм сверлильный патрон с ключем
        • Регулируемый упор глубины сверления
        • Регулируемый по высоте и углу наклона рабочий стол
        • Дополнительная защита в зоне сверления
        • Магнитный переключатель