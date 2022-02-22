Сверлильный станок Sturm BD7050

Преимущества

Литой рабочий стол высокой прочности, с возможностью регулировки высоты и угла наклона на 45ᵒ для работы со сложными заготовками

Защитный прозрачный кожух прикрывает сверлильную насадку, обеспечивая большую безопасность оператору

В станке предусмотрены 12 скоростей, регулируемые при помощи установки ремня на шкивы: 220/320/440/500/690/760/1250/1500/1700/2000/2300/2600

Высокоточная регулировка сверлильной головки

16 мм сверлильный патрон с ключем

Регулируемый упор глубины сверления

Регулируемый по высоте и углу наклона рабочий стол

Дополнительная защита в зоне сверления

Магнитный переключатель



Сверлильный станок Штурм BD7050 - надежный инструмент для небольших мастерских. Предназначен для сверления заготовок из дерева, пластмассы и метала. При наличии соответствующих насадок станок может быть применен для полировки или гравировки.Инструмент оснащен электродвигателем мощностью 500 Вт. Электропривод и шпиндель закреплены на вертикальной конструкции и могут быть отрегулированы по высоте. Особенностями станка являются ступенчатые шкивы и клиноременная передача, позволяющие задавать 12 скоростей вращения в пределах 220-2600 об/мин. Глубина сверления регулируется при помощи индикаторной линейки, что очень удобно при сверлении глухих отверстий.