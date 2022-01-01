Станок сверлильный тяжелый STALEX MGB63 с коробчатой колонной - предназначен для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования и т.д. Станок оснащен системой подачи СОЖ в зону резания. На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.

Преимущества