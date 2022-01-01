Станок сверлильный тяжелый Stalex MGB80
Арт. stalex_18567
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Мощность, Вт
|5500
|
Габариты, мм
|1452x965x2787
Тяжелый промышленный сверлильный станок Stalex MGB80 с коробчатой колонной - предназначен для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования и т.д. Станок оснащен системой подачи СОЖ в зону резания. На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.
Преимущества
- Массивная конструкция из серого чугуна
- Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
- Двигатель подъема сверлильной головы
- Увеличенный ход пиноли шпинделя
- Автоматическая подача пиноли шпинделя
- Встроенная система подвода СОЖ
- Функция резьбонарезания
- Электрокомпоненты Schneider electric
- Изготовлен по стандарту CE
- Массивная конструкция из серого чугуна