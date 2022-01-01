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Станок сверлильный тяжелый Stalex MGB80
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Сверлильные станки
    Станок сверлильный тяжелый Stalex MGB80
    Арт. stalex_18567
    Станок сверлильный тяжелый Stalex MGB80

      Станок сверлильный тяжелый Stalex MGB80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_18567

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		5500
      Габариты, мм
      		1452x965x2787
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Тяжелый промышленный сверлильный станок Stalex MGB80 с коробчатой колонной - предназначен для выполнения операций сверления, развёртки, зенкования, а также нарезания внутренних резьб, цекования и т.д. Станок оснащен системой подачи СОЖ в зону резания. На станке предусмотрена функция автоматического сверления глубоких отверстий со ступенчатой подачей и регулировкой глубины сверления.

        Преимущества

        • Массивная конструкция из серого чугуна
        • Мощный двигатель, рассчитанный на продолжительную работу
        • Двигатель подъема сверлильной головы
        • Увеличенный ход пиноли шпинделя
        • Автоматическая подача пиноли шпинделя
        • Встроенная система подвода СОЖ
        • Функция резьбонарезания
        • Электрокомпоненты Schneider electric
        • Изготовлен по стандарту CE