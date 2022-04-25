Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
Арт. Х12148111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|60
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- Точильный станок ЗУБР ЗТШМ-150/200У_z01 оснащен двигателем мощностью 350 Вт. Отличительная особенность установки - возможность выполнять сухую и влажную шлифовку металлических деталей. При влажном шлифовании точильный круг вращается на малых оборотах, что предотвращает перегрев обрабатываемой поверхности. Для удобной работы в конструкции предусмотрен регулируемый упор. Надежность конструкции и низкий уровень вибрации обеспечивают высокое качество выполнения работ.
Преимущества
- Защитный кожух изготовлен из прозрачного пластика, что позволяет оператору визуально контролировать выполнение операции
- Выключатель точильного станка Точильный станок ЗУБР ЗТШМ-150/200У_z01 оснащен пылезащитным колпаком
- В корпусе предусмотрены болтовые отверстия для крепления станка к столу или верстаку
- Мощный двигатель
- Функциональность
- Регулируемый упор
- Надежность в работе
- Низкий уровень вибрации и шума
- Не требует дополнительного обслуживания
- Контроль за выполнением операции
- Долгий срок службы
- Простая эксплуатация
- Малый вес