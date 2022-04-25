Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01

Преимущества

Защитный кожух изготовлен из прозрачного пластика, что позволяет оператору визуально контролировать выполнение операции

Выключатель точильного станка Точильный станок ЗУБР ЗТШМ-150/200У_z01 оснащен пылезащитным колпаком

В корпусе предусмотрены болтовые отверстия для крепления станка к столу или верстаку

Мощный двигатель

Функциональность

Регулируемый упор

Надежность в работе

Низкий уровень вибрации и шума

Не требует дополнительного обслуживания

Контроль за выполнением операции

Долгий срок службы

Простая эксплуатация

Малый вес

Точильный станок ЗУБР ЗТШМ-150/200У_z01 оснащен двигателем мощностью 350 Вт. Отличительная особенность установки - возможность выполнять сухую и влажную шлифовку металлических деталей. При влажном шлифовании точильный круг вращается на малых оборотах, что предотвращает перегрев обрабатываемой поверхности. Для удобной работы в конструкции предусмотрен регулируемый упор. Надежность конструкции и низкий уровень вибрации обеспечивают высокое качество выполнения работ.