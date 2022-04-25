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Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
5.0
2
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
    Арт. Х12148111
    5.0
    2
    Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
    Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
    Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
    Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
    Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
    Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
    Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
      Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
      Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
      Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
      Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
      Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
      Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01
      Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01

      Заточной электрический станок Зубр ЗТШМ-150/200У_z01

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. Х12148111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Точильный станок ЗУБР ЗТШМ-150/200У_z01 оснащен двигателем мощностью 350 Вт. Отличительная особенность установки - возможность выполнять сухую и влажную шлифовку металлических деталей. При влажном шлифовании точильный круг вращается на малых оборотах, что предотвращает перегрев обрабатываемой поверхности. Для удобной работы в конструкции предусмотрен регулируемый упор. Надежность конструкции и низкий уровень вибрации обеспечивают высокое качество выполнения работ.

        Преимущества

        • Защитный кожух изготовлен из прозрачного пластика, что позволяет оператору визуально контролировать выполнение операции
        • Выключатель точильного станка Точильный станок ЗУБР ЗТШМ-150/200У_z01 оснащен пылезащитным колпаком
        • В корпусе предусмотрены болтовые отверстия для крепления станка к столу или верстаку
        • Мощный двигатель
        • Функциональность
        • Регулируемый упор
        • Надежность в работе
        • Низкий уровень вибрации и шума
        • Не требует дополнительного обслуживания
        • Контроль за выполнением операции
        • Долгий срок службы
        • Простая эксплуатация
        • Малый вес