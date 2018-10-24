Токарный станок по дереву Энкор Корвет-73 90730

Токарный станок Энкор Корвет-73 — малогабаритный прибор, который комфортно и приятно использовать. Двадцати семи килограммовый станок легко перевозить на личном легковом автомобиле, а для того, чтобы начать с ним производство деревянных изделий, не обязательно иметь целую мастерскую, достаточно всего лишь рабочего стола в доме или гараже.Конструкция станка предусматривает места для крепления к верстаку. На установке можно точить, нарезать, зенкеровать и развертывать заготовки длиной до одного метра и диаметром до тридцати пять сантиметров. Устройство создано из качественных материалов, поэтому его асинхронный двигатель без особого труда разгоняется до частоты вращения в 2480 оборотов. Есть возможность переключения между четырьмя скоростными режимами, предназначенными для разной породы дерева. При этом, станок Энкор позволяет производить обработку древесины, не потребляя много электроэнергии, что немаловажно для такого трудоемкого процесса. Приобретя станок Энкор, можно по-настоящему полюбить процесс деревообработки.

Преимущества Токарный станок по дереву Энкор Корвет-73

Легкий

Компактный

Прочный

Надежный

Удобный

Безопасный

Быстрый

Комплектация станок Энкор Корвет-73