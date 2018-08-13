Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
Арт. Х12403174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|370
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Напряжение сети, В
|230
- Если требуется обработать множество изделий из металла за короткое время, и при этом не отобрать их особенно важные свойства, в этом деле поможет настольный токарный станок Jet BD-7. Расстояние между центрами в тридцать пять сантиметров позволяет шлифовать, точить и полировать изделия маленького и среднего размера. Кроме этих функций, станок способен выполнять работу по нарезанию резьбы. Для этого необходимо всего лишь установить в него специальные шестерни метрического или дюймового размера. Станок работает в двух режимах, в зависимости от скорости вращения шпинделя для удобной настройки под сплав металла. Его мощность составляет менее четырехсот Ватт, а небольшой вес прибора позволяет устанавливать станок в малогабаритных помещениях. Он практичен, прост и легок - поэтому купить станок Jet BD-7 можно для эксплуатации в домашней мастерской, в гараже, на дачном или производственном участке.
Преимущества токарно-винторезного станка Jet BD-7
- Не создает вибраций
- Производительный
- Малогабаритный
- Обладает 2 режимами
- Способен фрезеровать, полировать, точить и шлифовать
- Имеет возможность нарезки резьбы
- Оснащен удобным дисплеем
- Имеет устойчивое чугунное основание
- Оборудован защитной панелью
Комплектация
- Токарный станок
- Патрон сверлильный
- Шестерни для нарезания резьбы
- Держатель резцов четырехпозиционный
- Центр МК-2
- Регулятор скорости вращения
- Защитный кожух
- Задняя стенка
- Поддон для стружки
- Гарантийный талон
- Инструкция по эксплуатации
- Упаковка