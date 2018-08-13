Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)

Если требуется обработать множество изделий из металла за короткое время, и при этом не отобрать их особенно важные свойства, в этом деле поможет настольный токарный станок Jet BD-7. Расстояние между центрами в тридцать пять сантиметров позволяет шлифовать, точить и полировать изделия маленького и среднего размера. Кроме этих функций, станок способен выполнять работу по нарезанию резьбы. Для этого необходимо всего лишь установить в него специальные шестерни метрического или дюймового размера. Станок работает в двух режимах, в зависимости от скорости вращения шпинделя для удобной настройки под сплав металла. Его мощность составляет менее четырехсот Ватт, а небольшой вес прибора позволяет устанавливать станок в малогабаритных помещениях. Он практичен, прост и легок - поэтому купить станок Jet BD-7 можно для эксплуатации в домашней мастерской, в гараже, на дачном или производственном участке.

Преимущества токарно-винторезного станка Jet BD-7

Не создает вибраций

Производительный

Малогабаритный

Обладает 2 режимами

Способен фрезеровать, полировать, точить и шлифовать

Имеет возможность нарезки резьбы

Оснащен удобным дисплеем

Имеет устойчивое чугунное основание

Оборудован защитной панелью

Комплектация