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Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
4.5
2
Найти аналог
Токарные станки по металлу
    Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
    Арт. Х12403174
    4.5
    2
    Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
    Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
    Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
    Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
    Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
    Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
      Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
      Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
      Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
      Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
      Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)
      Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)

      Токарный станок по металлу Jet BD-7 JE50000900M (230 В)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403174
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		370
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Если требуется обработать множество изделий из металла за короткое время, и при этом не отобрать их особенно важные свойства, в этом деле поможет настольный токарный станок Jet BD-7. Расстояние между центрами в тридцать пять сантиметров позволяет шлифовать, точить и полировать изделия маленького и среднего размера. Кроме этих функций, станок способен выполнять работу по нарезанию резьбы. Для этого необходимо всего лишь установить в него специальные шестерни метрического или дюймового размера. Станок работает в двух режимах, в зависимости от скорости вращения шпинделя для удобной настройки под сплав металла. Его мощность составляет менее четырехсот Ватт, а небольшой вес прибора позволяет устанавливать станок в малогабаритных помещениях. Он практичен, прост и легок - поэтому купить станок Jet BD-7 можно для эксплуатации в домашней мастерской, в гараже, на дачном или производственном участке.

        Преимущества токарно-винторезного станка Jet BD-7

        • Не создает вибраций
        • Производительный
        • Малогабаритный
        • Обладает 2 режимами
        • Способен фрезеровать, полировать, точить и шлифовать
        • Имеет возможность нарезки резьбы
        • Оснащен удобным дисплеем
        • Имеет устойчивое чугунное основание
        • Оборудован защитной панелью

        Комплектация

        • Токарный станок
        • Патрон сверлильный
        • Шестерни для нарезания резьбы
        • Держатель резцов четырехпозиционный
        • Центр МК-2
        • Регулятор скорости вращения
        • Защитный кожух
        • Задняя стенка
        • Поддон для стружки
        • Гарантийный талон
        • Инструкция по эксплуатации
        • Упаковка