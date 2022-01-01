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Станок токарный Jet BD-7 230V JE50000900M
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Токарные станки по дереву
    Станок токарный Jet BD-7 230V JE50000900M
    Арт. ОТХ00015
    Станок токарный Jet BD-7 230V JE50000900M

      Станок токарный Jet BD-7 230V JE50000900M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00015

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Мощность, Вт
      		590
      Напряжение сети, В
      		220
      Габариты, мм
      		870x300x290
      Ход пиноли, мм
      		40
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Универсальный высококачественный токарный станок BD-7 - одна из самых узнаваемых моделей в линейке JET, ориентированной на частных мастеров. Ежегодно, более полутора десятков специалистов останавливают свой выбор именно на этой модели. На этом станке можно обрабатывать изделия из стали, сплавов, алюминия. Такое решение станет отличным подспорьем в гараже, мастерской или загородном доме. На BD-7 устанавливается хорошо зарекомендовавший себя коллекторный двигатель мощностью 0,37 кВт. Он характеризуется экономичностью, плавной регулировкой частоты оборотов от 0 до 2500 об/мин, большим пусковым моментом.

        Преимущества

        • Предназначен для индивидуального применения
        • Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации
        • Шлифованные направляющие
        • Плавное изменение частоты вращения шпинделя
        • Цифровая индикация частоты вращения
        • Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок
        • Защитный экран патрона с концевым выключателем
        • Обрезиненные опоры станка предотвращают скольжение
        • Возможность установки 2х осевой УЦИ, цена деления 0,005 мм, погрешность +/- 1 знак
        • Возможность нарезания левой резьбы
        • Высокоточные подшипники шпинделя
        • Автоматическая подача при точении
        • Аналог Т-28