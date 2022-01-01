Станок токарный Jet BD-7 230V JE50000900M

Преимущества

Предназначен для индивидуального применения

Массивная конструкция станины из чугуна гарантирует работу без вибрации

Шлифованные направляющие

Плавное изменение частоты вращения шпинделя

Цифровая индикация частоты вращения

Регулировка зазоров направляющих при помощи клиновых планок

Защитный экран патрона с концевым выключателем

Обрезиненные опоры станка предотвращают скольжение

Возможность установки 2х осевой УЦИ, цена деления 0,005 мм, погрешность +/- 1 знак

Возможность нарезания левой резьбы

Высокоточные подшипники шпинделя

Автоматическая подача при точении

Аналог Т-28

Универсальный высококачественный токарный станок BD-7 - одна из самых узнаваемых моделей в линейке JET, ориентированной на частных мастеров. Ежегодно, более полутора десятков специалистов останавливают свой выбор именно на этой модели. На этом станке можно обрабатывать изделия из стали, сплавов, алюминия. Такое решение станет отличным подспорьем в гараже, мастерской или загородном доме. На BD-7 устанавливается хорошо зарекомендовавший себя коллекторный двигатель мощностью 0,37 кВт. Он характеризуется экономичностью, плавной регулировкой частоты оборотов от 0 до 2500 об/мин, большим пусковым моментом.