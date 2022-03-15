Токарный станок Jet JWL-1440L JE10000750M
Арт. Х12403119
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Мощность, Вт
|350
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Напряжение сети, В
|230
- Токарный станок Jet JWL-1440L 10000750M - это простая и удобная модель для домашней мастерской. Агрегат применяется для обточки деревянных заготовок - посуды, столбиков, поручней. Конструкция предусматривает возможность выбора одного из четырех скоростных режимов, что позволяет одинаково успешно работать как с мягкими, так и с твердыми породами дерева. Машина поставляется вместе с планшайбой для удобного крепления чашеобразных деталей. Станок прочно крепится к верстаку с помощью болтов, что способствует работе без вибраций.
Преимущества
- Долгий срок службы. Двигатель и ременная передача станка располагаются внутри жесткого корпуса, что гарантирует защиту ведущих механизмов от случайного повреждения в процессе работы
- Простота управления. Управление моделью не вызывает затруднений у оператора: для запуска и остановки предусматривается минимальное количество кнопок
- Аккуратная и точная обработка. Широкая опора агрегата позволяет максимально точно позиционировать инструмент для обработки
- Работа с большими деталями. Фиксатор токарного станка Jet JWL-1440L 10000750M дает возможность работать с деталями длиной 1 м и диаметром 350 мм
- Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика задней бабки отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы
- Фиксация подручника и задней бабки вращающимися рукоятками
- Резьба шпинделя: 1" x 8 TPI
- Диаметр вращения над опорой - 310 мм
- Ход пиноли задней бабки - 25 мм
- Простая настройка
- Эффективность в работе
- Прочная жесткая конструкция
- Передаточное число меняется перестановкой ремня