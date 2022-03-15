Токарный станок Jet JWL-1440L JE10000750M

Преимущества

Долгий срок службы. Двигатель и ременная передача станка располагаются внутри жесткого корпуса, что гарантирует защиту ведущих механизмов от случайного повреждения в процессе работы

Простота управления. Управление моделью не вызывает затруднений у оператора: для запуска и остановки предусматривается минимальное количество кнопок

Аккуратная и точная обработка. Широкая опора агрегата позволяет максимально точно позиционировать инструмент для обработки

Работа с большими деталями. Фиксатор токарного станка Jet JWL-1440L 10000750M дает возможность работать с деталями длиной 1 м и диаметром 350 мм

Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика задней бабки отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы

Фиксация подручника и задней бабки вращающимися рукоятками

Резьба шпинделя: 1" x 8 TPI

Диаметр вращения над опорой - 310 мм

Ход пиноли задней бабки - 25 мм

Простая настройка

Эффективность в работе

Прочная жесткая конструкция

Передаточное число меняется перестановкой ремня

Токарный станок Jet JWL-1440L 10000750M - это простая и удобная модель для домашней мастерской. Агрегат применяется для обточки деревянных заготовок - посуды, столбиков, поручней. Конструкция предусматривает возможность выбора одного из четырех скоростных режимов, что позволяет одинаково успешно работать как с мягкими, так и с твердыми породами дерева. Машина поставляется вместе с планшайбой для удобного крепления чашеобразных деталей. Станок прочно крепится к верстаку с помощью болтов, что способствует работе без вибраций.