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Токарный станок Jet JWL-1440L JE10000750M
5.0
2
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    Токарный станок Jet JWL-1440L JE10000750M
    Арт. Х12403119
    5.0
    2
    Токарный станок Jet JWL-1440L JE10000750M

      Токарный станок Jet JWL-1440L JE10000750M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х12403119
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Мощность, Вт
      		350
      Напряжение сети, В
      		230
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Токарный станок Jet JWL-1440L 10000750M - это простая и удобная модель для домашней мастерской. Агрегат применяется для обточки деревянных заготовок - посуды, столбиков, поручней. Конструкция предусматривает возможность выбора одного из четырех скоростных режимов, что позволяет одинаково успешно работать как с мягкими, так и с твердыми породами дерева. Машина поставляется вместе с планшайбой для удобного крепления чашеобразных деталей. Станок прочно крепится к верстаку с помощью болтов, что способствует работе без вибраций.

        Преимущества

        • Долгий срок службы. Двигатель и ременная передача станка располагаются внутри жесткого корпуса, что гарантирует защиту ведущих механизмов от случайного повреждения в процессе работы
        • Простота управления. Управление моделью не вызывает затруднений у оператора: для запуска и остановки предусматривается минимальное количество кнопок
        • Аккуратная и точная обработка. Широкая опора агрегата позволяет максимально точно позиционировать инструмент для обработки
        • Работа с большими деталями. Фиксатор токарного станка Jet JWL-1440L 10000750M дает возможность работать с деталями длиной 1 м и диаметром 350 мм
        • Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика задней бабки отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы
        • Фиксация подручника и задней бабки вращающимися рукоятками
        • Резьба шпинделя: 1" x 8 TPI
        • Диаметр вращения над опорой - 310 мм
        • Ход пиноли задней бабки - 25 мм
        • Простая настройка
        • Эффективность в работе
        • Прочная жесткая конструкция
        • Передаточное число меняется перестановкой ремня