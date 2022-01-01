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Станок токарный Jet JWL-1440L JE10000750M
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    Станок токарный Jet JWL-1440L JE10000750M
    Арт. ОТХ00016
    Станок токарный Jet JWL-1440L JE10000750M

      Станок токарный Jet JWL-1440L JE10000750M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00016

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Настольный
      		Нет
      Поворот передней бабки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Jet JWL-1440L – токарный станок по дереву с классической надежной конструкцией, предназначенный для любительской эксплуатации. Благодаря большому межцентровому расстоянию подходит для обтачивания таких длинных деталей, как балясины, ножки стола и т.п., Набор шкивов привода шпинделя позволяет выбирать скорость вращения в зависимости от массы, габаритов и сбалансированности заготовки. Передаточное число меняют перестановкой ремня. В комплект поставки станка входит планшайба для надежного крепления изделий типа чаши. Поскольку вес станка сосредоточен в передней бабке, рекомендуется надежно закрепить его перед началом эксплуатации.

        Преимущества

        • 4-скоростная ременная передача
        • Фиксация подручника и задней бабки вращающимися рукоятками
        • Легкая станина из стальных профилей