Станок токарный Jet JWL-1440L JE10000750M

Преимущества

4-скоростная ременная передача

Фиксация подручника и задней бабки вращающимися рукоятками

Легкая станина из стальных профилей

Jet JWL-1440L – токарный станок по дереву с классической надежной конструкцией, предназначенный для любительской эксплуатации. Благодаря большому межцентровому расстоянию подходит для обтачивания таких длинных деталей, как балясины, ножки стола и т.п., Набор шкивов привода шпинделя позволяет выбирать скорость вращения в зависимости от массы, габаритов и сбалансированности заготовки. Передаточное число меняют перестановкой ремня. В комплект поставки станка входит планшайба для надежного крепления изделий типа чаши. Поскольку вес станка сосредоточен в передней бабке, рекомендуется надежно закрепить его перед началом эксплуатации.