Станок токарный Jet JWL-1443 JE10000501M
Арт. ОТХ00025
Характеристики
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Производитель
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Настольный
|Нет
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Поворот передней бабки
|Нет
- Токарный станок JET JWL-1443 10000501M имеет массивную чугунную станину, которая обеспечивает устойчивость и минимум вибрации во время работы. Переключение скоростей производится посредством фиксирующейся ручки. Для обработки заготовок относительно большого диаметра и малой длины станок комплектуется планшайбой. Конструкция не требует специального обслуживания и хранения. Корпус мощного двигателя обладает специальной формой - многочисленные ребра жесткости способствуют максимально эффективному отводу излишков тепла от рабочего элемента. В случае необходимости передняя бабка перемещается в горизонтальной плоскости.
Преимущества
- Широкие возможности. Передняя бабка фиксируется при повороте на угол, кратный 45 градусам, что расширяет возможности станка и позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра
- Простота управления. Управление моделью не вызывает затруднений у оператора: для запуска и остановки предусматривается минимальное количество кнопок
- Быстрое переключение скоростей. Число оборотов двигателя легко и быстро задается поворотом клиноременного вариатора. Ручная перестановка ремня не требуется
- Аккуратная и точная обработка. Широкая опора токарного станка JET JWL-1443 10000501M позволяет максимально точно позиционировать инструмент для обработки
- Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика задней бабки отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы
- Все под рукой. В конструкции модели предусматривается особая полка для вспомогательного инструмента, чтобы держать необходимые предметы под рукой
- Простая настройка
- Ход пиноли задней бабки - 108 мм
- Резьба шпинделя - М33х3.5
- Угол поворота передней бабки - 360 градусов
- Диаметр вращения над опорой - 280 мм
- 10 фиксированных скоростей
- Удобное напольное исполнение
- Качественная сборка
- Полка для инструмента - прочный поддон из 2-миллиметровой стали с 6 отверстиями
- Продолжительная работа двигателя