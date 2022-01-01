Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Станок токарный Jet JWL-1443 JE10000501M
Найти аналог
Токарные станки по дереву
    Станок токарный Jet JWL-1443 JE10000501M
    Арт. ОТХ00025
    Станок токарный Jet JWL-1443 JE10000501M

      Станок токарный Jet JWL-1443 JE10000501M

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ОТХ00025

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Настольный
      		Нет
      Поворот передней бабки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Токарный станок JET JWL-1443 10000501M имеет массивную чугунную станину, которая обеспечивает устойчивость и минимум вибрации во время работы. Переключение скоростей производится посредством фиксирующейся ручки. Для обработки заготовок относительно большого диаметра и малой длины станок комплектуется планшайбой. Конструкция не требует специального обслуживания и хранения. Корпус мощного двигателя обладает специальной формой - многочисленные ребра жесткости способствуют максимально эффективному отводу излишков тепла от рабочего элемента. В случае необходимости передняя бабка перемещается в горизонтальной плоскости.

        Преимущества

        • Широкие возможности. Передняя бабка фиксируется при повороте на угол, кратный 45 градусам, что расширяет возможности станка и позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра
        • Простота управления. Управление моделью не вызывает затруднений у оператора: для запуска и остановки предусматривается минимальное количество кнопок
        • Быстрое переключение скоростей. Число оборотов двигателя легко и быстро задается поворотом клиноременного вариатора. Ручная перестановка ремня не требуется
        • Аккуратная и точная обработка. Широкая опора токарного станка JET JWL-1443 10000501M позволяет максимально точно позиционировать инструмент для обработки
        • Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика задней бабки отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы
        • Все под рукой. В конструкции модели предусматривается особая полка для вспомогательного инструмента, чтобы держать необходимые предметы под рукой
        • Простая настройка
        • Ход пиноли задней бабки - 108 мм
        • Резьба шпинделя - М33х3.5
        • Угол поворота передней бабки - 360 градусов
        • Диаметр вращения над опорой - 280 мм
        • 10 фиксированных скоростей
        • Удобное напольное исполнение
        • Качественная сборка
        • Полка для инструмента - прочный поддон из 2-миллиметровой стали с 6 отверстиями
        • Продолжительная работа двигателя