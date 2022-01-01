Станок токарный Jet JWL-1443 JE10000501M

Преимущества

Широкие возможности. Передняя бабка фиксируется при повороте на угол, кратный 45 градусам, что расширяет возможности станка и позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра

Простота управления. Управление моделью не вызывает затруднений у оператора: для запуска и остановки предусматривается минимальное количество кнопок

Быстрое переключение скоростей. Число оборотов двигателя легко и быстро задается поворотом клиноременного вариатора. Ручная перестановка ремня не требуется

Аккуратная и точная обработка. Широкая опора токарного станка JET JWL-1443 10000501M позволяет максимально точно позиционировать инструмент для обработки

Удобство в работе. Рукоять вращающегося маховика задней бабки отличается удобной формой и не выскальзывает из рук оператора в процессе работы

Все под рукой. В конструкции модели предусматривается особая полка для вспомогательного инструмента, чтобы держать необходимые предметы под рукой

Простая настройка

Ход пиноли задней бабки - 108 мм

Резьба шпинделя - М33х3.5

Угол поворота передней бабки - 360 градусов

Диаметр вращения над опорой - 280 мм

10 фиксированных скоростей

Удобное напольное исполнение

Качественная сборка

Полка для инструмента - прочный поддон из 2-миллиметровой стали с 6 отверстиями

Продолжительная работа двигателя

Токарный станок JET JWL-1443 10000501M имеет массивную чугунную станину, которая обеспечивает устойчивость и минимум вибрации во время работы. Переключение скоростей производится посредством фиксирующейся ручки. Для обработки заготовок относительно большого диаметра и малой длины станок комплектуется планшайбой. Конструкция не требует специального обслуживания и хранения. Корпус мощного двигателя обладает специальной формой - многочисленные ребра жесткости способствуют максимально эффективному отводу излишков тепла от рабочего элемента. В случае необходимости передняя бабка перемещается в горизонтальной плоскости.