Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740
Арт. Х12543
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|550
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Напряжение сети, В
|220
- Токарный станок Энкор Корвет-74 90740 используется для проточки, шлифовки и полировки заготовок из дерева любой породы. Станок экономичен в плане электропотребления, эффективен. Плавная регулировка скоростей способствует тонкой настройке в зависимости от операции (черновая обработка, чистовая обработка, шлифовка). Массивная конструкция устойчиво стоит на четырех ножках, усиленных поперечными перекладинами.
Преимущества
- Комплектуется мощным асинхронным двигателем
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок
- Плавная регулировка скорости вращения шпинделя с помощью вариатора
- Возможность установки копировального устройства
- Для обработки заготовок относительно большого диаметра и малой длины станок комплектуется планшайбой
- Передняя бабка поворачивается для обработки больших диаметров не над станиной
- Регулируемый резцедержатель
- В стандартную комплектацию входит основание