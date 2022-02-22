Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740

Преимущества

Комплектуется мощным асинхронным двигателем

Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания

Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок

Плавная регулировка скорости вращения шпинделя с помощью вариатора

Возможность установки копировального устройства

Для обработки заготовок относительно большого диаметра и малой длины станок комплектуется планшайбой

Передняя бабка поворачивается для обработки больших диаметров не над станиной

Регулируемый резцедержатель

В стандартную комплектацию входит основание

Токарный станок Энкор Корвет-74 90740 используется для проточки, шлифовки и полировки заготовок из дерева любой породы. Станок экономичен в плане электропотребления, эффективен. Плавная регулировка скоростей способствует тонкой настройке в зависимости от операции (черновая обработка, чистовая обработка, шлифовка). Массивная конструкция устойчиво стоит на четырех ножках, усиленных поперечными перекладинами.