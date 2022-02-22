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Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740
4.5
2
37 600 ₽
Токарные станки по дереву
    Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740
    Арт. Х12543
    4.5
    2
    Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740
    Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740
      Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740
      Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740

      Станок токарный "Корвет-74" Энкор 90740

      37 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Арт. Х12543
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		550
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      37 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Токарный станок Энкор Корвет-74 90740 используется для проточки, шлифовки и полировки заготовок из дерева любой породы. Станок экономичен в плане электропотребления, эффективен. Плавная регулировка скоростей способствует тонкой настройке в зависимости от операции (черновая обработка, чистовая обработка, шлифовка). Массивная конструкция устойчиво стоит на четырех ножках, усиленных поперечными перекладинами.

        Преимущества

        • Комплектуется  мощным асинхронным двигателем
        • Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
        • Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок
        • Плавная регулировка скорости вращения шпинделя с помощью вариатора
        • Возможность установки копировального устройства
        • Для обработки заготовок относительно большого диаметра и малой длины станок комплектуется планшайбой
        • Передняя бабка поворачивается для обработки больших диаметров не над станиной
        • Регулируемый резцедержатель
        • В стандартную комплектацию входит основание