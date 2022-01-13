Станок токарный "Корвет-76" Энкор 90760

Станок шлифовальный Энкор Корвет это удобный в обращении многофункциональный прибор, позволяющий создавать заготовки из древесины, смолы, пластика, стекла и иных материалов. Используя станок можно затачивать, шлифовать и полировать, не отходя далеко от рабочего места. Оборудованный асинхронным мотором большой производительности, магнитным механизмом запуска и ременной передачей, станок характеризуется длительностью срока эксплуатации, хорошей управляемостью и устойчивостью к перегрузкам. Благодаря особенности магнитного пускателя, станок можно спокойно использовать в условиях непостоянного напряжения сети: при кратковременном отключении питания, станок продолжает работать некоторое время самостоятельно. Встроенный вариатор позволяет изменять скорость шпинделя постепенно, не давая нарушить целостность или структуру изделия. При комплектовании планшайбой, на станке становится возможной обработка больших заготовок. Корвет 76 купить можно и начинающему, и опытному работнику, ведь он обладает всем необходимым функционалом.

Преимущества токарного станка по дереву Корвет-76

Регулируемый резцедержатель

Комфортное рабочее место

Плавная регулировка шпинделя

Магнитный пускатель

Возможность установки копировального устройства

Ременная передача

Легкость ухода

Долговечность оборудования

Комплектация