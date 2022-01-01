Станок вальцовочный электрический Stalex ESR-1550x3.5 по металлу

Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы. Характеристики: - Вальцы с тремя ассиметричными валами - Валы изготовлены из высокопрочной стали, закаленные и полированные - Вращающиеся нижний и верхний вал через систему зубчатых колёс и цепной передачи от электродвигателя - Регулируемые нижние валы - Канавки для гибки прутка ( 8мм; 10мм; 15мм;) - Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом - Возможность гибки на конус - Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки - Верхний вал вращается в обе стороны - Поставляется с функцией конусной гибки - Набор инструмента в стандартной комплектации Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика.