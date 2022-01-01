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Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-2070x3.5
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Вальцовочные станки
    Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-2070x3.5
    Арт. stalex_19195
    Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-2070x3.5

      Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-2070x3.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_19195

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Привод
      		электрический
      Толщина металла, мм
      		3.5
      Макс. ширина листового металла, мм
      		2070
      Диаметр вала, мм
      		127
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы. Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика. Особенности и преимущества:
        • Вальцы с тремя ассиметричными валами.
        • Валы изготовлены из высокопрочной стали, закаленные (твердость HRC45) и полированные.
        • Вращающиеся нижний и верхний вал через систему зубчатых колёс и цепной передачи от электродвигателя.
        • Регулируемые нижние валы.
        • Канавки для гибки прутка.
        • Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом.
        • Возможность гибки на конус.
        • Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки.
        • Верхний вал вращается в обе стороны.
        • Поставляется с функцией конусной гибки.
        • Набор инструмента в стандартной комплектации.