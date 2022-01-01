Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-2070x3.5

Вальцы с тремя ассиметричными валами.

Валы изготовлены из высокопрочной стали, закаленные (твердость HRC45) и полированные.

Вращающиеся нижний и верхний вал через систему зубчатых колёс и цепной передачи от электродвигателя.

Регулируемые нижние валы.

Канавки для гибки прутка.

Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом.

Возможность гибки на конус.

Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки.

Верхний вал вращается в обе стороны.

Поставляется с функцией конусной гибки.

Набор инструмента в стандартной комплектации.

Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы. Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика. Особенности и преимущества: