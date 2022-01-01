Станок вальцовочный электромеханический Stalex ESR-2070x3.5
Арт. stalex_19195
Характеристики
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Производитель
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Привод
|электрический
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Толщина металла, мм
|3.5
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Макс. ширина листового металла, мм
|2070
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Диаметр вала, мм
|127
- Вальцовочный станок предназначен для предания листу цилиндрической формы различного радиуса, данное оборудование широко применяется для изготовления комплектующих вентиляции, водосточного оборудования, в случаях производства цилиндрических и конических изделий, правке плоских заготовок, подгибке кромок. Выносная педаль дублируется пультом управления на станине станка. Цепная передача передаёт вращение с электродвигателя на валы. Верхний вал откидной, для легкого снятия готовых изделий. Откидной вал оснащен замком для предотвращения его самопроизвольного раскрытия в процессе работы. Изготовление конуса - при помощи станка можно изготавливать конические изделия. Для этого предназначен опорный валик в правой части машины. Для чего необходимо обеспечить зажатие заготовки только вблизи опорного валика. Особенности и преимущества:
- Вальцы с тремя ассиметричными валами.
- Валы изготовлены из высокопрочной стали, закаленные (твердость HRC45) и полированные.
- Вращающиеся нижний и верхний вал через систему зубчатых колёс и цепной передачи от электродвигателя.
- Регулируемые нижние валы.
- Канавки для гибки прутка.
- Поворотно-откидной механизм верхнего вала с эксцентриковым зажимом.
- Возможность гибки на конус.
- Выносная педаль с кнопкой аварийной остановки.
- Верхний вал вращается в обе стороны.
- Поставляется с функцией конусной гибки.
- Набор инструмента в стандартной комплектации.