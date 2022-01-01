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Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-0.8x610, по металлу
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Вальцовочные станки
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-0.8x610, по металлу
    Арт. stalex_34
    Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-0.8x610, по металлу

      Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01-0.8x610, по металлу

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. stalex_34

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отличная модель ручных вальцов, также применима для использования на небольших производствах. Один из самых легких, но весьма производительных станков, обрабатывающих заготовки для придания им цилиндрической формы. Повсеместно используется для изготовления различных составляющих вентсистем, водостоков, дымоходов и так далее. Благодаря компактным размерам и небольшому весу может быть установлен практически на любой рабочей поверхности. STALEX W01 не повредит обрабатываемый лист благодаря гладким полированным вальцам, имеющим отверстия для прутков. Снимать готовую деталь легко при помощи специального откидного механизма на верхнем вальце и быстросъемного зажима. Вращение вальцов осуществляется за счет зубчатой передачи. Нижний вал можно регулировать – на нем установлен кулачковый упор.