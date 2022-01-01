Станок вальцовочный ручной настольный Stalex W01 -0.8x915, по металлу

Отличная модель ручных вальцов, также применима для использования на небольших производствах. Один из самых легких, но весьма производительных станков, обрабатывающих заготовки для придания им цилиндрической формы. Повсеместно используется для изготовления различных составляющих вентсистем, водостоков, дымоходов и так далее. Благодаря компактным размерам и небольшому весу может быть установлен практически на любой рабочей поверхности. STALEX W01 не повредит обрабатываемый лист благодаря гладким полированным вальцам, имеющим отверстия для прутков. Снимать готовую деталь легко при помощи специального откидного механизма на верхнем вальце и быстросъемного зажима. Вращение вальцов осуществляется за счет зубчатой передачи. Нижний вал можно регулировать – на нем установлен кулачковый упор.